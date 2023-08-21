Hasil Barcelona vs Cadiz di Liga Spanyol 2023-2024: Blaugrana Menang 2-0

BARCELONA - Berikut hasil Barcelona vs Cadiz di jornada dua Liga Spanyol 2023-2024, Senin (21/8/2023) dini hari WIB. Blaugrana sukses memetik tiga poin usai menang 2-0 di Stadion Olimpiade Lluis Companys, Barcelona, Spanyol.

Gol kemenangan Barcelona disarangkan Pedri (82') dan Ferran Torres (90+4'). Hasil itu membawa anak asuh Xavi Hernandez bertengger di tangga kelima Liga Spanyol 2023-2024 dengan nilai empat.

Jalannya Pertandingan

Bertindak sebagai tuan rumah, Barcelona tampil dominan terutama dalam penguasaan bola. Mereka mencatatkan penguasaan bola hingga 70% pada satu titik di pertandingan ini.

Namun, Cadiz sempat mengancam di menit kedua. Umpan silang Alex Fernandez sempat dihalau lini belakang Barcelona. Bola jatuh di hadapan Rafael Jimenez 'Fali' tetapi sundulannya malah melambung.

Usai peluang itu, Barcelona lantas tersadar dan segera mengepung tim tamu. Beberapa peluang tercipta, seperti sundulan Robert Lewandowski di menit ke-24 yang masih mengarah tepat ke pelukan Jeremias Ledesma.

Roger Marti sempat mengancam di menit ke-35 usai mencuri bola dari kaki Jules Kounde. Beruntung, Marc-Andre ter Stegen sigap mengamankan gawangnya dalam duel satu lawan satu. Babak pertama pun berakhir 0-0.