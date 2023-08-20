Asnawi Mangkualam Main Penuh, Jeonnam Dragons Sikat Gimcheon Sangmu 2-1

GWANGYANG - Asnawi Mangkualam Bahar kembali tampil penuh bersama Jeonnam Dragons FC di Liga 2 Korea Selatan 2023 (K-League 2 2023). Pemain Timnas Indonesia itu sukses membantu timnya menang 2-1 atas Gimcheon Sangmu, Minggu (20/8/2023) sore WIB.

Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Gwangyang, Gwangyang, Korea Selatan. Jeonnam Dragons yang bermain di hadapan publiknya tampil cukup solid sejak menit awal.

Asnawi yang diturunkan sejak menit awal dipercaya main mengisi pos bek sayap kiri. Penggawa Timnas Indonesia itu mampu menunjukkan kualitasnya dengan bermain solid dalam menjaga pertahanan maupun saat melancarkan serangan untuk Jeonnam Dragons.

Jeonnam Dragons pun sukses membuka keran golnya di menit ke-18 lewat gol yang dicetak Ha Nam. Ha Nam mampu membawa Jeonnam Dragons unggul 1-0 usai memanfaatkan umpan dari Valdivia.

Gol tersebut menjadi pelecut semangat untuk Jeonnam Dragons. Gempuran demi gempuran terus dilakukan, akan tetapi tidak ada tambahan gol yang tercipta hingga babak pertama berakhir.

Memasuki babak kedua, Jeonnam Dragons tidak menurunkan tempo permainannya. Dan benar saja, Asnawi Mangkualam cs sukses menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Lagi-lagi gol tersebut dicetak oleh Ha Nam.