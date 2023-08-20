Daftar Top Skor Piala AFF U-23 2023: Ramadhan Sananta Saingi Andalan Malaysia U-23

BERIKUT daftar top skor Piala AFF U-23 2023 hingga matchday dua, di mana Ramadhan Sananta mulai masuk kandidat. Striker Timnas Indonesia U-23 itu membuktikan kelayakannya bermain di skuad asuhan Shin Tae-yong.

Hingga matchday dua, ada tiga pemain yang bersaing di daftar top skor Piala AFF U-23 2023. Selain Sananta, ada nama Fergus Tierney dan Sor Rotana. Ketiga pemain sama-sama telah mengumpulkan dua gol.

Rotana lebih dulu bercokol sebagai top skor Piala AFF U-23 2023. Sebab, ia menceploskan dua gol kala Timnas Kamboja U-23 menghempaskan Timnas Brunei Darussalam U-23 dengan skor telak 5-0 pada matchday satu, Kamis 17 Agustus 2023.

Kemudian, Tierney menyusul. Hebatnya, striker Timnas Malaysia U-23 itu juga memborong dua gol. Sayangnya, brace itu dicatatkan ke gawang Timnas Indonesia U-23 pada laga pertama Grup B, Jumat 18 Agustus 2023 malam WIB.

Kemudian, Sananta menyusul dengan koleksi dua gol. Pemain Persis Solo itu mencetak masing-masing satu gol di dua laga yang sudah berlangsung, yakni melawan Timnas Malaysia U-23 dan Timnas Timor Leste U-23.

Bahkan, seluruh gol Timnas Indonesia U-23 saat ini (dua) dicatatkan semua oleh Sananta. Hal itu membutikan pentingnya striker berusia 20 tahun tersebut bagi lini serang skuad Garuda Muda.