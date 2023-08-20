Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klasemen Sementara Grup B Piala AFF U-23 2023 di Matchday Kedua: Kuasai Peringkat Ke-2, Timnas Indonesia U-23 Jaga Kans Lolos ke Semifinal

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 20 Agustus 2023 |22:05 WIB
Klasemen Sementara Grup B Piala AFF U-23 2023 di Matchday Kedua: Kuasai Peringkat Ke-2, Timnas Indonesia U-23 Jaga Kans Lolos ke Semifinal
Timnas Indonesia U-23 berada di peringkat kedua pada klasemen sementara Grup B Piala AFF U-23 2023. (Foto: PSSI)
A
A
A

KLASEMEN sementara Grup B Piala AFF U-23 2023 di matchday kedua telah diketahui. Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 dipastikan bertengger di peringkat kedua dengan koleksi 3 poin.

Posisi skuad Garuda Muda naik dari peringkat ketiga ke posisi kedua usai memetik kemenangan penting atas Timor Leste U-23 di matchday kedua, Minggu (20/8/2023) malam WIB. Bermain di Rayong Province Stadium, Thailand, Timnas Indonesia U-23 tepatnya menang dengan skor tipis 1-0.

Satu-satunya gol di laga tersebut pun dicetak oleh striker andalan Timnas Indonesia U-23, Ramadhan Sananta di menit 45+1 usai meneruskan umpan dari Beckham Putra. Meski pasukan Shin Tae-yong mendominasi laga tersebut, nyatanya Timnas Indonesia U-23 cuma bisa menang 1-0 saja.

Timnas Indonesia U-23 vs Timor Leste U-23

Menang memang target yang diincar Timnas Indonesia U-23 untuk bisa menjaga kans lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2023. Namun, sebenarnya skuad Garuda Muda harus menang dengan skor besar untuk bisa bertarung dengan tim peringkat kedua dari Grup A dan Grup C untuk merebut status runner-up terbaik.

Ya, saat ini peluang terbesar Timnas Indonesia U-23 untuk lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2023 adalah dengan merebut status runner-up terbaik. Usai melawan Timor Leste U-23, skuad Garuda Muda bertengger di peringkat pertama dalam klasemen mini runner-up Piala AFF U-23 2023 karena mengoleksi 3 poin.

