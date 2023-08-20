Hitung-hitungan Timnas Indonesia U-23 Lolos ke Semifinal Piala AFF U-23 2023 Setelah Menang 1-0 atas Timor Leste U-23

HITUNG-hitungan Timnas Indonesia U-23 lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2023 setelah menang 1-0 atas Timnas Timor Leste U-23 akan diulas Okezone. Timnas Indonesia U-23 menang lewat gol tunggal yang dicetak Ramadhan Sananta di injury time babak pertama, dalam laga yang dilangsungkan di Thailand pada Minggu, (20/8/2023) malam WIB.

Sejatinya Timnas Indonesia U-23 bisa menang 4 atau 5 gol tanpa balas atas sang lawan. Sayangnya, penyelesaian akhir Ramadhan Sananta dan kawan-kawan kurang yahud sehingga hanya tercipta satu gol sepanjang laga.

Atas hasil ini, Timnas Indonesia U-23 duduk di posisi dua klasemen Grup B Piala AFF U-23 2023 dengan koleksi tiga angka plus nol selisih gol. Koleksi poin Timnas Indonesia U-23 sama persis dengan Timnas Malaysia U-23 di puncak klasemen Grup B, namun skuad Garuda Muda kalah head-to-head (kalah 1-2) dan selisih gol dari sang lawan (+1).

Lantas, apakah hasil ini sudah cukup untuk meloloskan Timnas Indonesia U-23 ke semifinal Piala AFF U-23 2023? Jawabannya belum, karena skuad asuhan Shin Tae-yong harus menunggu hasil pertandingan dari grup lain.

Sekadar diketahui, hanya juara grup (A, B dan C) yang lolos otomatis ke semifinal Piala AFF U-23 2023. Sementara itu, hanya satu runner-up terbaik yang diambil, dari tiga tim yang finis di posisi runner-up grup.

Melihat kondisi ini, Timnas Indonesia U-23 masih harus bergantung kepada hasil pertandingan grup lain. Pertama, Timnas Indonesia U-23 wajib berharap Timnas Thailand U-23 menang atau minimal imbang saat bersua Kamboja U-23 pada Senin, 21 Agustus 2023 malam WIB.

Jika Thailand menang atau imbang, skuad Gajah Perang akan lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2023 sebagai juara Grup A. Sementara itu, jika Kamboja U-23 yang menang, mereka yang lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2023 sebagai juara grup.