HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klasemen Runner-up Terbaik Fase Grup Piala AFF U-23 2023 di Matchday Kedua: Timnas Indonesia Buka Peluang!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 20 Agustus 2023 |22:04 WIB
Timnas Indonesia U-23 memuncaki klasemen runner-up terbaik Piala AFF U-23 2023 (Foto: Twitter/@TimnasIndonesia)
Timnas Indonesia U-23 memuncaki klasemen runner-up terbaik Piala AFF U-23 2023 (Foto: Twitter/@TimnasIndonesia)
A
A
A

BERIKUT klasemen runner-up terbaik fase grup Piala AFF U-23 2023 usai matchday kedua, di mana Timnas Indonesia U-23 membuka peluang lolos. Sebab, skuad Garuda Muda kini memimpin di puncak klasemen.

Hal itu terjadi setelah Indonesia U-23 menang atas Timnas Timor Leste U-23 dengan skor 1-0, Minggu (20/8/2023) malam WIB. Laga itu digelar di Stadion Rayong Province, Rayong, Thailand.

Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Timor Leste U-23

Gol tunggal kemenangan dicetak oleh Ramadhan Sananta di menit ke-45. Skor 1-0 itu sudah cukup untuk memberikan kemenangan bagi skuad Timnas Indonesia U-23.

Sebab, kemenangan itu membawa Timnas Indonesia U-23 naik ke posisi dua klasemen sementara Grup B Piala AFF U-23 2023 dengan tiga poin. Hal itu juga membuka peluang untuk lolos sebagai runner-up terbaik dari tiga grup yang ada.

Saat ini, skuad asuhan Shin Tae-yong telah mengumpulkan tiga angka dengan selisih gol impas dari dua laga. Sementara itu, dua pesaing, yakni Timnas Filipina U-23 (Grup C) dan Timnas Kamboja U-23 (Grup A) masing-masing baru mengoleksi satu angka.

Mengingat Grup A berisi empat tim, maka hasil melawan peringkat empat, tidak dihitung. Artinya, Kamboja baru mengumpulkan satu poin usai imbang dengan Timnas Myanmar U-23 pada laga kedua.

