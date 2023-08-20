Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Putri Spanyol vs Timnas Putri Inggris di Final Piala Dunia Wanita 2023; Menang 1-0, Spanyol Juara!

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Minggu, 20 Agustus 2023 |19:51 WIB
Hasil Timnas Putri Spanyol vs Timnas Putri Inggris di Final Piala Dunia Wanita 2023; Menang 1-0, Spanyol Juara!
Timnas Putri Spanyol juara Piala Dunia Wanita 2023. (Foto: Reuters)
A
A
A

SYDNEY – Tim Nasional (Timnas) Putri Spanyol memastikan diri menjadi juara Piala Dunia Wanita 2023. Kepastian itu diraih usai Timnas Putri Spanyol menang 1-0 atas Timnas Putri Inggris di final pada Minggu (20/8/2023) malam WIB.

Bermain di Accor Stadium, Timnas Putri Spanyol menang berkat gol semata wayang yang dicetak Olga Carmona di menit 29. Satu gol tersebut sudah cukup untuk membuat Timnas Putri Spanyol gelar pertama merek di ajang tersebut.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Timnas Wanita Spanyol tampil lebih dominan. Penguasaan bola lebih banyak dikuasai tim asuhan Jorge Vilda sejak sepuluh menit pertama pertandingan.

Namun Timnas Wanita Inggris tak surut memberikan tekanan. Beberapa peluang berbahaya pun dilancarkan dalam olahan strategi Sarina Wiegman.

Timnas Putri Spanyol vs Timnas Putri Inggris di Final Piala Dunia Wanita 2023 (Reuters)

Sayang Inggris harus tertinggal lebih dulu di menit ke-28. Skuad Wanita La Roja-julukan Spanyol- berhasil membuka keunggulan lewat sepakan sang kapten, Olga Carmona, skor sementara 1-0.

Timnas Wanita Inggris masih belum menemukan solusi untuk menyamakan kedudukan hingga sisa lima menit terakhir babak pertama. Skor tidak berubah hingga peluit babak pertama ditiupkan.

Halaman:
1 2
      

Telusuri berita bola lainnya
