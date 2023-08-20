Daftar Line Up Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Timor Leste U-23 di Piala AFF U-23 2023: Shin Tae-yong Lakukan Rotasi

DAFTAR line up Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Timor Leste U-23 di laga lanjutan Grup B Piala AFF U-23 2023 telah diketahui. Untuk melawan Timor Leste U-23, pelatih Timnas Indonesia U-23 melakukan rotasi yang menarik pada laga yang dihelat du Rayong Province Stadium, pada Minggu (20/8/2023) malam WIB.

Seperti yang diketahui, laga melawan Timor Leste U-23 menjadi pertandingan penting untuk skuad Garuda Muda. Sebab mereka wajib menang jika ingin menjaga kans lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2023.

Kalah atau bahkan imbang saja akan membuat Timnas Indonesia U-23 tersingkir dari Piala AFF U-23 2023. Karena wajib menang, tampaknya Shin Tae-yong mencoba formasi baru untuk melawan Timor Leste.

Setidaknya ada empat perubahan pemain yang dilakukan Shin Tae-yong dalam starting line up Timnas Indonesia U-23 vs Timor Leste. Nama-nama seperti Muhammad Ferarri, Robi Darwis, Muhammad Kanu, dan Irfan Jauhari pun diistirahatkan.

Khusus untuk Irfan Jauhari, pemain tersebut memang diistirahatkan karena mengalami masalah saat Timnas Indonesia U-23 kalah 1-2 dari Malaysia. Jadi, Irfan Jauhari perlu istirahat, sementara Kanu juga mengalami masalahm namun Shin Tae-yong sudah mengonfirmasi kondisi Kanu baik-baik saja.

Terpentalnya empat pemain dari daftar line up itu membuat Shin Tae-yong menunjuk empat pemain lain. Keempat pemain itu adalah Alfeandra Dewangga, Rifky Dwi Septiawan, Kelly Sroyer, dan Abdul Rahman.