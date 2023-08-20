Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Daftar Line Up Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Timor Leste U-23 di Piala AFF U-23 2023: Shin Tae-yong Lakukan Rotasi

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 20 Agustus 2023 |19:28 WIB
Daftar Line Up Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Timor Leste U-23 di Piala AFF U-23 2023: Shin Tae-yong Lakukan Rotasi
Daftar Line Up Timnas Indonesia U-23 vs Timor Leste U-23 di Piala AFF U-23 2023. (Foto: PSSI)
A
A
A

DAFTAR line up Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Timor Leste U-23 di laga lanjutan Grup B Piala AFF U-23 2023 telah diketahui. Untuk melawan Timor Leste U-23, pelatih Timnas Indonesia U-23 melakukan rotasi yang menarik pada laga yang dihelat du Rayong Province Stadium, pada Minggu (20/8/2023) malam WIB.

Seperti yang diketahui, laga melawan Timor Leste U-23 menjadi pertandingan penting untuk skuad Garuda Muda. Sebab mereka wajib menang jika ingin menjaga kans lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2023.

Kalah atau bahkan imbang saja akan membuat Timnas Indonesia U-23 tersingkir dari Piala AFF U-23 2023. Karena wajib menang, tampaknya Shin Tae-yong mencoba formasi baru untuk melawan Timor Leste.

Setidaknya ada empat perubahan pemain yang dilakukan Shin Tae-yong dalam starting line up Timnas Indonesia U-23 vs Timor Leste. Nama-nama seperti Muhammad Ferarri, Robi Darwis, Muhammad Kanu, dan Irfan Jauhari pun diistirahatkan.

Timnas Indonesia U-23

Khusus untuk Irfan Jauhari, pemain tersebut memang diistirahatkan karena mengalami masalah saat Timnas Indonesia U-23 kalah 1-2 dari Malaysia. Jadi, Irfan Jauhari perlu istirahat, sementara Kanu juga mengalami masalahm namun Shin Tae-yong sudah mengonfirmasi kondisi Kanu baik-baik saja.

Terpentalnya empat pemain dari daftar line up itu membuat Shin Tae-yong menunjuk empat pemain lain. Keempat pemain itu adalah Alfeandra Dewangga, Rifky Dwi Septiawan, Kelly Sroyer, dan Abdul Rahman.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159033/gerald_vanenburg-QiW4_large.jpg
Pesan Gerald Vanenburg Usai Timnas Indonesia U-23 Gagal Juara Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/51/2997382/kiper-timnas-australia-u-23-pantang-remehkan-timnas-indonesia-u-23-di-piala-asia-u-23-2024-MuILIvuc8c.jpeg
Kiper Timnas Australia U-23 Pantang Remehkan Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/21/51/2886795/respons-erick-thohir-soal-marselino-ferdinan-dan-arkhan-fikri-yang-sindir-bonus-piala-aff-u-23-2023-belum-cair-mereka-bercanda-doang-ZBUB85gMOt.jpg
Respons Erick Thohir soal Marselino Ferdinan dan Arkhan Fikri yang Sindir Bonus Piala AFF U-23 2023 Belum Cair: Mereka Bercanda Doang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/30/51/2873880/manajer-timnas-malaysia-u-23-kurang-puas-dengan-penampilan-pemainnya-di-piala-aff-u-23-2023-bi4rtF9TqG.jpg
Manajer Timnas Malaysia U-23 Kurang Puas dengan Penampilan Pemainnya di Piala AFF U-23 2023
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/04/11/1651665/liverpool-melorot-apa-layak-giovanni-van-bronckhorst-jadi-pelatih-timnas-indonesia-gzr.webp
Liverpool Melorot, Apa Layak Giovanni van Bronckhorst Jadi Pelatih Timnas Indonesia?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/04/siswa_sd_asal_sulawesi_utara_gabrio_korua_kedua.jpg
Fenomenal! Bocah SD Kalahkan Mahasiswa dan Jadi Juara Kejurnas POBSI 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement