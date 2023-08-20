Piala AFF U-23 2023: Link Live Streaming Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Timor Leste U-23, Wajib Menang Garuda Muda!

LINK live streaming Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Timor Leste U-23 dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga tersebut bisa dikatakan sangat penting untuk skuad Garuda karena Timnas Indonesia U-23 wajib menang jika ingin menjaga kans lolos semifinal Piala AFF U-23 2023.

Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia U-23 gagal memulai Grup B Piala AFF U-23 2023 dengan manis. Berjumpa dengan Malaysia U-23 pada Jumat 18 Agustus 2023, Timnas Indonesia U-23 justru tumbang 1-2.

Dengan kekalahan itu, peluang Timnas Indonesia U-23 semakin mengecil untuk bermain di semifinal Piala AFF U-23 2023. Sehingga laga melawan Timor Leste di Rayong Province Stadium, Thailand, pada hari ini, Minggu (20/8/2023), begitu penting untuk pasukan Shin Tae-yong.

Timnas Indonesia U-23 wajib menang. Sebab kalah atau bahkan imbang pun tidak akan membuat Ramadhan Sananta dan kawan-kawan bisa lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2023.

Perlu diketahui, Piala AFF U-23 2023 terbagi menjadi tiga grup. Untuk bisa lolos ke semifinal, hanya tiga tim yang juara di grup masing-masing, serta runner-up terbaik di fase grup yang bisa lolos ke semifinal.

Untuk saat ini, harapan satu-satunya Timnas Indonesia U-23 adalah lolos dengan status runner-up terbaik di Piala AFF U-23 2023. Untuk itulah skuad Garuda wajib menang, lebih baik lagi dengan skor besar.