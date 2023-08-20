Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Piala AFF U-23 2023: Link Live Streaming Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Timor Leste U-23, Wajib Menang Garuda Muda!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 20 Agustus 2023 |18:42 WIB
Piala AFF U-23 2023: Link Live Streaming Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Timor Leste U-23, Wajib Menang Garuda Muda!
Link Live Streaming Timnas Indonesia U-23 vs Timor Leste U-23. (Foto: PSSI)
A
A
A

LINK live streaming Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Timor Leste U-23 dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga tersebut bisa dikatakan sangat penting untuk skuad Garuda karena Timnas Indonesia U-23 wajib menang jika ingin menjaga kans lolos semifinal Piala AFF U-23 2023.

Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia U-23 gagal memulai Grup B Piala AFF U-23 2023 dengan manis. Berjumpa dengan Malaysia U-23 pada Jumat 18 Agustus 2023, Timnas Indonesia U-23 justru tumbang 1-2.

Dengan kekalahan itu, peluang Timnas Indonesia U-23 semakin mengecil untuk bermain di semifinal Piala AFF U-23 2023. Sehingga laga melawan Timor Leste di Rayong Province Stadium, Thailand, pada hari ini, Minggu (20/8/2023), begitu penting untuk pasukan Shin Tae-yong.

Timnas Indonesia U-23 wajib menang. Sebab kalah atau bahkan imbang pun tidak akan membuat Ramadhan Sananta dan kawan-kawan bisa lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2023.

Timnas Indonesia U-23

Perlu diketahui, Piala AFF U-23 2023 terbagi menjadi tiga grup. Untuk bisa lolos ke semifinal, hanya tiga tim yang juara di grup masing-masing, serta runner-up terbaik di fase grup yang bisa lolos ke semifinal.

Untuk saat ini, harapan satu-satunya Timnas Indonesia U-23 adalah lolos dengan status runner-up terbaik di Piala AFF U-23 2023. Untuk itulah skuad Garuda wajib menang, lebih baik lagi dengan skor besar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159033/gerald_vanenburg-QiW4_large.jpg
Pesan Gerald Vanenburg Usai Timnas Indonesia U-23 Gagal Juara Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/51/2997382/kiper-timnas-australia-u-23-pantang-remehkan-timnas-indonesia-u-23-di-piala-asia-u-23-2024-MuILIvuc8c.jpeg
Kiper Timnas Australia U-23 Pantang Remehkan Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/21/51/2886795/respons-erick-thohir-soal-marselino-ferdinan-dan-arkhan-fikri-yang-sindir-bonus-piala-aff-u-23-2023-belum-cair-mereka-bercanda-doang-ZBUB85gMOt.jpg
Respons Erick Thohir soal Marselino Ferdinan dan Arkhan Fikri yang Sindir Bonus Piala AFF U-23 2023 Belum Cair: Mereka Bercanda Doang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/30/51/2873880/manajer-timnas-malaysia-u-23-kurang-puas-dengan-penampilan-pemainnya-di-piala-aff-u-23-2023-bi4rtF9TqG.jpg
Manajer Timnas Malaysia U-23 Kurang Puas dengan Penampilan Pemainnya di Piala AFF U-23 2023
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/04/51/1651791/sepakat-target-80-emas-pemerintah-dukung-cabor-raih-hasil-maksimal-di-sea-games-2025-ybo.webp
Sepakat Target 80 Emas, Pemerintah Dukung Cabor Raih Hasil Maksimal di SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/04/siswa_sd_asal_sulawesi_utara_gabrio_korua_kedua.jpg
Fenomenal! Bocah SD Kalahkan Mahasiswa dan Jadi Juara Kejurnas POBSI 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement