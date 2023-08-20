Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klasemen Grup C Piala AFF U-23 2023 Kelar Laga Timnas Vietnam U-23 vs Laos U-23: Vietnam di Puncak, Laos Angkat Koper

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 20 Agustus 2023 |18:25 WIB
Klasemen Grup C Piala AFF U-23 2023 Kelar Laga Timnas Vietnam U-23 vs Laos U-23: Vietnam di Puncak, Laos Angkat Koper
Suasana laga Timnas Laos U-23 vs Timnas Vietnam U-23 di Piala AFF U-23 2023. (Foto: Twitter/AFFPresse)
A
A
A

KLASEMEN Grup C Piala AFF U-23 2023 kelar laga Timnas Vietnam U-23 vs Laos U-23 menarik untuk diketahui. Sebab Vietnam yang baru bermain sekali justru mampu memuncaki klasemen sementara Grup C, sedangkan Laos yang sudah main dua kali justru harus angkat koper dari turnamen tersebut.

Seperti yang diketahui, Piala AFF U-23 2023 tengah berlangsung di Thailand, tepatnya sejak 17 Agustus sampai 26 Agustus 2023. Bagi Laos U-23, pertandingan melawan Vietnam U-23 merupakan partai kedua mereka di Grup C Piala AFF U-23 2023.

Pada laga pertama, Laos ditahan 2-2 oleh Filipina di Rayong Province Stadium, pada 18 Agustus 2023 kemarin. Laos pun selanjutnya melawan Vietnam U-23 untuk bisa menjaga kans lolos ke babak semifinal.

Timnas Filipina U-23 vs Laos U-23

Nahasnya, Vietnam U-23 nyatanya masih terlalu superior untuk Laos U-23. Dalam pertemuan kedua tim yang baru saja berakhir sore ini, Minggu (20/8/2023), Laos justru terbantau 1-4 dari Vietnam.

Dengan hasil itu, maka Laos dipastikan tersingkir dari Piala AFF U-23 2023. Sebab Laos U-23 menghuni dasar klasemen di Grup C dengan koleksi satu poin saja.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159033/gerald_vanenburg-QiW4_large.jpg
Pesan Gerald Vanenburg Usai Timnas Indonesia U-23 Gagal Juara Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/51/2997382/kiper-timnas-australia-u-23-pantang-remehkan-timnas-indonesia-u-23-di-piala-asia-u-23-2024-MuILIvuc8c.jpeg
Kiper Timnas Australia U-23 Pantang Remehkan Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/21/51/2886795/respons-erick-thohir-soal-marselino-ferdinan-dan-arkhan-fikri-yang-sindir-bonus-piala-aff-u-23-2023-belum-cair-mereka-bercanda-doang-ZBUB85gMOt.jpg
Respons Erick Thohir soal Marselino Ferdinan dan Arkhan Fikri yang Sindir Bonus Piala AFF U-23 2023 Belum Cair: Mereka Bercanda Doang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/30/51/2873880/manajer-timnas-malaysia-u-23-kurang-puas-dengan-penampilan-pemainnya-di-piala-aff-u-23-2023-bi4rtF9TqG.jpg
Manajer Timnas Malaysia U-23 Kurang Puas dengan Penampilan Pemainnya di Piala AFF U-23 2023
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/04/11/1651521/bocor-jurnalis-italia-ungkap-ac-milan-tertarik-rekrut-jay-idzes-dari-sassuolo-mjh.webp
Bocor! Jurnalis Italia Ungkap AC Milan Tertarik Rekrut Jay Idzes dari Sassuolo
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/04/kejurnas_pelajar_pobsi_2025_memunculkan_kualitas_p.jpg
Kejurnas POBSI 2025 Lahirkan Talenta Biliar Luar Biasa, Rektor MNC University Terpukau
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement