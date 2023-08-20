Klasemen Grup C Piala AFF U-23 2023 Kelar Laga Timnas Vietnam U-23 vs Laos U-23: Vietnam di Puncak, Laos Angkat Koper

KLASEMEN Grup C Piala AFF U-23 2023 kelar laga Timnas Vietnam U-23 vs Laos U-23 menarik untuk diketahui. Sebab Vietnam yang baru bermain sekali justru mampu memuncaki klasemen sementara Grup C, sedangkan Laos yang sudah main dua kali justru harus angkat koper dari turnamen tersebut.

Seperti yang diketahui, Piala AFF U-23 2023 tengah berlangsung di Thailand, tepatnya sejak 17 Agustus sampai 26 Agustus 2023. Bagi Laos U-23, pertandingan melawan Vietnam U-23 merupakan partai kedua mereka di Grup C Piala AFF U-23 2023.

Pada laga pertama, Laos ditahan 2-2 oleh Filipina di Rayong Province Stadium, pada 18 Agustus 2023 kemarin. Laos pun selanjutnya melawan Vietnam U-23 untuk bisa menjaga kans lolos ke babak semifinal.

Nahasnya, Vietnam U-23 nyatanya masih terlalu superior untuk Laos U-23. Dalam pertemuan kedua tim yang baru saja berakhir sore ini, Minggu (20/8/2023), Laos justru terbantau 1-4 dari Vietnam.

Dengan hasil itu, maka Laos dipastikan tersingkir dari Piala AFF U-23 2023. Sebab Laos U-23 menghuni dasar klasemen di Grup C dengan koleksi satu poin saja.