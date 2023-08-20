Cristiano Ronaldo Jadi Manusia Pertama dengan Follower Terbanyak di Instagram, Saksikan Okezone Updates di Okezone TV Channel dan Live Streaming di Okezone.com Pukul 21.00 WIB

Okezone Updates kali ini menayangkan berita tentang bintang sepakbola dunia, Cristiano Ronaldo yang tidak pernah berhenti menorehkan rekor dan prestasi baik di dalam maupun luar lapangan. Kali ini popularitas CR7 membuatnya meraih 600 juta pengikut di Instagram.

Pemain milik Al Nassr sekaligus tim nasional Portugal menjadi manusia pertama di dunia dengan 600 juta pengikut di media sosial. CR7 berhasil melewati nama-nama terkenal seperti Selena Gomez dan sang rival Lionel Messi.

Selain itu ada pula berita tentang ribuan golok dan keris di Museum Pusaka, Banten. Beberapa benda peninggalan kerajaan di Banten itu terbuat dari bahan meteorit dan baja.

(Rivan Nasri Rachman)