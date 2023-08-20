Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Cristiano Ronaldo Jadi Manusia Pertama dengan Follower Terbanyak di Instagram, Saksikan Okezone Updates di Okezone TV Channel dan Live Streaming di Okezone.com Pukul 21.00 WIB

MNC Media , Jurnalis-Minggu, 20 Agustus 2023 |17:24 WIB
OKEZONE Updates merupakan program berita dengan angle yang seru dan kekinian. Berisi berita- berita viral, hobi, lifestyle hingga olahraga yang pastinya menarik dan bisa menambah wawasan Anda.

Okezone Updates kali ini menayangkan berita tentang bintang sepakbola dunia, Cristiano Ronaldo yang tidak pernah berhenti menorehkan rekor dan prestasi baik di dalam maupun luar lapangan. Kali ini popularitas CR7 membuatnya meraih 600 juta pengikut di Instagram.

Pemain milik Al Nassr sekaligus tim nasional Portugal menjadi manusia pertama di dunia dengan 600 juta pengikut di media sosial. CR7 berhasil melewati nama-nama terkenal seperti Selena Gomez dan sang rival Lionel Messi.

Okezone Updates

Selain itu ada pula berita tentang ribuan golok dan keris di Museum Pusaka, Banten. Beberapa benda peninggalan kerajaan di Banten itu terbuat dari bahan meteorit dan baja.

Berita menarik lainnya bisa Anda saksikan di Okezone Updates di MNC VISION, K-VISION, MNC PLAY, VISION TV, VISION PLUS, Portal Okezone.com, Youtube Okezone dan streaming di https://tv.okezone.com/streaming. Tayang setiap hari pukul 21.00 WIB. Jangan sampai kelewatan, ya!

(Rivan Nasri Rachman)

      
