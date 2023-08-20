Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pratama Arhan Resmi Nikahi Kekasihnya, Azizah Salsha di Jepang

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 20 Agustus 2023 |16:54 WIB
Pratama Arhan Resmi Nikahi Kekasihnya, Azizah Salsha di Jepang
Pratama Arhan resmi menikahi selebgram, Azizah Salsha. (Foto: Instagram)
A
A
A

TOKYO – Kabar bahagia datang dari Tokyo, Jepang, yang mana penggawa Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Pratama Arhan telah resmi melepaskan masa lajangnya. Ya, Pratama Arhan telah resmi menikah dengan kekasihnya yang bernama Azizah Salsha.

Pernikahan pun digelar di Tokyo, Jepang pada hari ini, Minggu (20/8/2023). Kabar kepastian pernikahan Pratama Arhan pun diketahui dari unggahan-unggahan yang dibagikan oleh teman-teman Azizah Salsha.

Pernikahan digelar di Jepang karena saat ini Pratama Arhan sedang membela klub Tokyo Verdy. Mungkin itu menjadi salah satu alasan putri anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Andrea Rosiade tersebut memilih Tokyo, Jepang sebagai tempat mereka mengikat tali pernikahan.

Pratama Arhan nikahi Azizah Salsha

Kendati demikian, sejauh ini baik Pratama Arhan dan Azizah Salsha belum mengupload foto pernikahan mereka di media sosial masing-masing. Sehingga kebanyaka foto yang beredar di media sosial merupakan hasil jepretan teman dekat Pratama Arhan dan Azizah Salsha dan para tamu undangan.

Satu-satunya tanda Pratama Arhan dan Azizah Salsha menikah hanyalah stories dari Azizah yang sedang menjalani kegiatan bridal shower bersama sahabat-sahabatnya. Terlepas itu keduanya masih belum secara resmi mengabarkan pernikahan mereka.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/46/3181797/ayah_lamine_yamal_segera_nikahi_gadis_23_tahun_hustlehard304-mR9w_large.jpg
Ayah Lamine Yamal Segera Nikahi Gadis 23 Tahun, Playboy seperti sang Anak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/46/3181577/sugimin_hidayatullah_pernah_dirumorkan_gabung_real_madrid_pada_2012-1Yep_large.jpg
Kisah Sugimin Hidayatullah, Pesepakbola Misterius Indonesia yang Ditebus Real Madrid Rp134 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/51/3181011/pratama_arhan_diberi_hadiah_oleh_gadiis_thailand_semalam_pprangma-tzP1_large.jpg
Gadis Cantik Thailand Rela Hujan-hujanan demi Beri Hadiah ke Pratama Arhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/49/3180485/hilton_moreira_sukses_sebagai_pelatih_level_sepakbola_kelompok_umur_hilthonmoreira10-Kel1_large.jpg
Kisah Legenda Persib Bandung Hilton Moreira yang Rela Jadi Security demi Wujudkan Mimpi Menjadi Pelatih Sepakbola
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/04/51/1651671/siti-fadia-buka-mulut-benarkah-ingin-cabut-dari-pelatnas-pbsi-cnh.webp
Siti Fadia Buka Mulut, Benarkah Ingin Cabut dari Pelatnas PBSI?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/04/jonatan_christie_resmi_mendapat_dukungan_sponsor_d.jpg
Jonatan Christie Gaet Sponsor Elite untuk Modal Tempur di Level Dunia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement