Pratama Arhan Resmi Nikahi Kekasihnya, Azizah Salsha di Jepang

TOKYO – Kabar bahagia datang dari Tokyo, Jepang, yang mana penggawa Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Pratama Arhan telah resmi melepaskan masa lajangnya. Ya, Pratama Arhan telah resmi menikah dengan kekasihnya yang bernama Azizah Salsha.

Pernikahan pun digelar di Tokyo, Jepang pada hari ini, Minggu (20/8/2023). Kabar kepastian pernikahan Pratama Arhan pun diketahui dari unggahan-unggahan yang dibagikan oleh teman-teman Azizah Salsha.

Pernikahan digelar di Jepang karena saat ini Pratama Arhan sedang membela klub Tokyo Verdy. Mungkin itu menjadi salah satu alasan putri anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Andrea Rosiade tersebut memilih Tokyo, Jepang sebagai tempat mereka mengikat tali pernikahan.

Kendati demikian, sejauh ini baik Pratama Arhan dan Azizah Salsha belum mengupload foto pernikahan mereka di media sosial masing-masing. Sehingga kebanyaka foto yang beredar di media sosial merupakan hasil jepretan teman dekat Pratama Arhan dan Azizah Salsha dan para tamu undangan.

Satu-satunya tanda Pratama Arhan dan Azizah Salsha menikah hanyalah stories dari Azizah yang sedang menjalani kegiatan bridal shower bersama sahabat-sahabatnya. Terlepas itu keduanya masih belum secara resmi mengabarkan pernikahan mereka.