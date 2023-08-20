Masyarakat Indonesia Percaya Renovasi JIS Berdasarkan Rekomendasi FIFA agar Sesuai Standar

JAKARTA - Masyakarat Indonesia menilai renovasi Jakarta International Stadium (JIS) direnovasi karena rekomendasi FIFA agar sesuai standar mereka. Hal itu Berdasarkan hasil survei nasional dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dilakukan dalam rentang waktu 3 sampai dengan 9 Agustus 2023.

Seperti yang diketahui, PSSI dan pemerintah pusat sepakat untuk merenovasi JIS untuk perhelatan Piala Dunia U-17 2023. Renovasi dilakukan agar JIS berstandar FIFA.

Awalnya banyak perdebatan mengenai keputusan melakukan renovasi tersebut. Untuk mengetahui pendapat masyarakat, maka LSI melakukan survei.

Survei pun diawali dengan penentuan responden apakah mengetahui persoalan itu atau tidak. Sebab, mereka dihadapkan pilihan dua indikator, yakni tahu dan tidak tahu renovasi JIS berlandasakan rekomendasi FIFA.

Ada 78 persen responden yang tidak mengetahui terkait hal itu. Sementara itu, ada 22 persen yang mengetahui renovasi JIS berlandaskan rekomendasi FIFA.

Responden yang mengetahui hal tersebut mendapatkan survei lanjutan. Itu dengan dua indikator, yaitu percaya atau tidak rekomendasi JIS berlandaskan rekomendasi dari FIFA.