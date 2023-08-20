Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Publik Dukung Renovasi JIS demi Sukseskan Gelaran Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 20 Agustus 2023 |14:06 WIB
Publik Dukung Renovasi JIS demi Sukseskan Gelaran Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia
JIS akan direnovasi jelang Piala Dunia U-17 2023 (Foto: Instagram/jakintstadium)
PUBLIK dukung renovasi Jakarta International Stadium (JIS) demi sukseskan gelaran Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia. Gelaran ini akan dilaksanakan pada November-Desember 2023 mendatang.

FIFA telah menetapkan empat stadion untuk Piala Dunia U-17 2023. Keempat stadion itu adalah JIS, Stadion Si Jalak Harupat, Stadion Manahan, dan Stadion Gelora Bung Tomo.

JIS 

JIS, secara khusus, memerlukan renovasi untuk Piala Dunia U-17 2023. Dalam survei yang dilaksanakan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dilakukan dalam rentang waktu 3 hingga 9 Agustus 2023, publik memberi dukungan agar PSSI merenovasinya.

Survei diawali responden diberikan dua pilihan indikator, yakni tahu dan tidak tahu terkait renovasi JIS. Itu agar survei tahap selanjutnya bisa lebih efektif.

Sebanyak 69 persen responden belum mengetahui adanya renovasi stadion kebanggaan warga Jakarta tersebut. Sedangkan 31 persen mengatakan bahwa mereka mengetahui soal hal ini.

Halaman:
1 2
      
