HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Survei LSI: Banyak Masyarakat Belum Tahu Indonesia Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-17 2023

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 20 Agustus 2023 |14:05 WIB
Survei LSI: Banyak Masyarakat Belum Tahu Indonesia Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-17 2023
Trofi Piala Dunia U-17 yang akan diperebutkan di Indonesia pada 10 November sampai 2 Desember 2023. (Foto: PSSI)
JAKARTA - Hasil dari survey Lembaga Survei Indonesia (LSI) diketahui masih banyak masyarakat Tanah Air yang belum tahu bahwa Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-17 2023. Hal itu diketahui usai LSI merilis survey nasional yang sudah dilakukan pada 3-9 Agustus 2023.

Sebagaimana diketahui, FIFA memang telah menunjuk Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-17 menggantikan Peru. Itu berdasarkan sidang FIFA di Swiss pada 23 Juni 2023.

Dalam survei LSI itu diawali dua indikator lebih dahulu, yakni mengetahui dan tidak mengetahui Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-17. Itu agar lebih efektif untuk melanjutkan survei lanjutan.

Ada 52 persen responden yang belum mengetahui Indonesia menjadi tuan rumah ajang pesta sepak bola dunia usia muda itu. Sementara itu, 48 persen itu mengetahui terkait hal tersebut.

Daftar Pembagian Pot Drawing Piala Dunia U-17 2023

Responden yang mengetahui hal itu diberikan diberikan dua indikator pilihan terkait waktu pelaksanaan Piala Dunia U-17 pada 10 November-2 Desember 2023. Dua indikator itu mengetahui dan tidak mengetahui.

Halaman:
1 2
      
