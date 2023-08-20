Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Demi Ada Efek Jera, Masyarakat Dukung Hukuman Penjara untuk Pelaku Mafia Bola

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 20 Agustus 2023 |13:50 WIB
Demi Ada Efek Jera, Masyarakat Dukung Hukuman Penjara untuk Pelaku Mafia Bola
Momen Erick Thohir terpilih jadi Ketum PSSI. (Foto: Aldhi Chandra/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Hukuman penjara tampaknya bisa memberikan efek jera untuk para pelaku mafia bola. Itu pilihan masyarakat dari hasil survei nasional dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dilakukan pada 3-9 Agustus 2023.

Berdasarkan surver dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 3-9 Agustus 2023, masyarakat Tanah Air mengusulkan adanya opsi hukuman penjara untuk para pelaku mafia bola. Hal itu dirasa akan membuat efek jera bagi para pelaku mafia bola yang merusak kompetisi sepakbola Indonesia.

Sebagaimana diketahui, PSSI saat ini berkomitmen akan memberantas mafia bola. Karena itu, Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir mengaktifkan kembali satuan tugas (Satgas) mafia bola.

Survei itu ada delapan indikator hukuman paling pantas untuk pelaku mafia bola yang bisa dipilih responden. Delapan indikator itu, yakni penjara, tidak boleh dilibatkan dalam sepak bola lagi, denda, dibekukan sementara, pembatalan gelar juara, pengurangan nilai, lain-lain dan tidak memberikan pilihan.

Ketum PSSI, Erick Thohir

Ada 38,1 persen yang memilih pelaku mafia bola dipenjara. Itu sebagai efek jera karena sudah merusak sepak bola tanah air.

Kalau responden yang memilih pelaku mafia bola tidak boleh lagu terlibat di sepak bola, ada 29,5 persen. Sementara itu, yang memilih sanksi denda ada 9,7 persen.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/51/3185824/erick_thohir-ogD7_large.jpg
Terima Dana Rp16,69 Triliun dari FIFA dan Saudi Fund, PSSI: Peluang Besar Peroleh Stadion Berstandar Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/51/3184316/erick_thohir-FDVY_large.jpg
Erick Thohir jika Rizky Ridho Menang Puskas Award 2025: Jangan Double Tax
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/51/3179139/pssi_lewat_sekretaris_jenderal_yunus_nusi_angkat_bicara_terkait_keinginan_jepang_dari_afc-yc9n_large.jpeg
Respons PSSI Terkait Kabar Jepang Ingin Keluar dari AFC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/51/3177494/budi_setiawan_tidak_ada_ketua_umum_pssi_yang_jalani_periode_penuh_sejak_dualisme-awJV_large.jpg
Pengamat Peringatkan Erick Thohir, Tak Ada Ketum PSSI Jalani 1 Periode Penuh Usai Dualisme
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/04/11/1651665/liverpool-melorot-apa-layak-giovanni-van-bronckhorst-jadi-pelatih-timnas-indonesia-gzr.webp
Liverpool Melorot, Apa Layak Giovanni van Bronckhorst Jadi Pelatih Timnas Indonesia?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/02/timnas_indonesia_u_22_2.jpg
Filipina Siap Bikin Kejutan di SEA Games 2025, Timnas Indonesia U-22 Siaga Satu!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement