Demi Sepakbola Indonesia yang Lebih Sehat, Masyarakat Dukung Tekad PSSI dalam Berantas Mafia Bola

JAKARTA - Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyebut masyarakat Tanah Air mendukung penuh nyali dan tekad PSSI dalam memberantas mafia bola. Sebab langkah tersebut dinilai akan membuat kompetisi sepakbola Indonesia jauh lebih sehat ke depannya.

Hasil tersebut diketahui usai LSI merilis hasil survei nasional yang dilakukan 3-9 Agustus 2023 terkait respons publik terkait hal itu. Sebagian besar masyarakat yang menjadi responden mendukung langkah yang sedang dilakukan itu.

Survei nasional itu diawali dua indikator yang dipilih responden, yakni tahu dan tidak tahu terkait isu itu. Itu agar survei lanjutannya bisa lebih berjalan tepat sasaran.

Responden dengan 66 persen tidak tahu langkah PSSI yang serius memberantas mafia bola dengan mengaktifkan kembali satuan tugas (Satgas). Sementara itu, 34 persen mengetahui hal tersebut.

Responden yang mengetahui hal tersebut dilakukan survei lanjutan dengan tiga indikator. Tiga indikator itu, yakni setuju dengan adanya satgas mafia bola, tidak setuju, dan tidak memberikan pilihan.