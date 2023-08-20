Publik Senang dengan Keputusan Erick Thohir Audit Keuangan PSSI: Sepakbola Indonesia Lebih Transparan

JAKARTA - Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyebut masyarakat Indonesia senang dan mengacungi jempol atas langkah Erick Thohir dalam mengaudit keuangan PSSI. Sebab keputusan yang dilakukan Ketum PSSI tersebut membuat pengelolaan keuangan Federasi Sepakbola Indonesia tersebut jauh lebih transparan.

Ya, kegiatan mengaudi keuangan PSSI itu mendapatkan dukungan masyarakat. Itu diketahui berdasarkan survei nasional dari LSI yang dilakukan pada 3-9 Agustus 2023.

Survei diawali dengan responden yang merupakan masyarakat umum memilih dua indikator terkait isu audit itu. Dua indikator itu adalah tahu atau tidak tahu langkah PSSI yang saat ini sedang melakukan audit keuangan.

Mayoritas responden tidak tahu dengan hal tersebut dengan 72 persen. Sementara itu, mengetahui terkait hal itu 28 persen.

Responden yang mengetahui terkait audit yang sedang dilakukan PSSI dihadapkan tiga pilihan indikator lagi. Tiga pilihan indikator itu, yakni setuju dengan audit, tidak setuju, dan tidak memberikan jawaban.