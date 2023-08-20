Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Publik Senang dengan Keputusan Erick Thohir Audit Keuangan PSSI: Sepakbola Indonesia Lebih Transparan

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 20 Agustus 2023 |13:37 WIB
Publik Senang dengan Keputusan Erick Thohir Audit Keuangan PSSI: Sepakbola Indonesia Lebih Transparan
Ketum PSSI, Erick Thohir. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA - Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyebut masyarakat Indonesia senang dan mengacungi jempol atas langkah Erick Thohir dalam mengaudit keuangan PSSI. Sebab keputusan yang dilakukan Ketum PSSI tersebut membuat pengelolaan keuangan Federasi Sepakbola Indonesia tersebut jauh lebih transparan.

Ya, kegiatan mengaudi keuangan PSSI itu mendapatkan dukungan masyarakat. Itu diketahui berdasarkan survei nasional dari LSI yang dilakukan pada 3-9 Agustus 2023.

Survei diawali dengan responden yang merupakan masyarakat umum memilih dua indikator terkait isu audit itu. Dua indikator itu adalah tahu atau tidak tahu langkah PSSI yang saat ini sedang melakukan audit keuangan.

Ketum PSSI, Erick Thohir

Mayoritas responden tidak tahu dengan hal tersebut dengan 72 persen. Sementara itu, mengetahui terkait hal itu 28 persen.

Responden yang mengetahui terkait audit yang sedang dilakukan PSSI dihadapkan tiga pilihan indikator lagi. Tiga pilihan indikator itu, yakni setuju dengan audit, tidak setuju, dan tidak memberikan jawaban.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/51/3185824/erick_thohir-ogD7_large.jpg
Terima Dana Rp16,69 Triliun dari FIFA dan Saudi Fund, PSSI: Peluang Besar Peroleh Stadion Berstandar Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/51/3184316/erick_thohir-FDVY_large.jpg
Erick Thohir jika Rizky Ridho Menang Puskas Award 2025: Jangan Double Tax
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/51/3179139/pssi_lewat_sekretaris_jenderal_yunus_nusi_angkat_bicara_terkait_keinginan_jepang_dari_afc-yc9n_large.jpeg
Respons PSSI Terkait Kabar Jepang Ingin Keluar dari AFC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/51/3177494/budi_setiawan_tidak_ada_ketua_umum_pssi_yang_jalani_periode_penuh_sejak_dualisme-awJV_large.jpg
Pengamat Peringatkan Erick Thohir, Tak Ada Ketum PSSI Jalani 1 Periode Penuh Usai Dualisme
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/04/51/1651471/eng-hian-raih-emas-sea-games-2025-memang-wajib-tapi-banyak-faktor-penentu-fse.webp
Eng Hian: Raih Emas SEA Games 2025 Memang Wajib, Tapi Banyak Faktor Penentu
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/04/pelatih_persib_bandung_bojan_hodak.jpg
Persib vs Borneo FC: Bojan Hodak Ungkap Kondisi Tim yang Bikin Deg-degan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement