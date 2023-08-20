Survei LSI: 71,4 Persen Masyarakat Puas dengan Kepemimpinan Erick Thohir di PSSI

JAKARTA - Lembaga Survei Indonesia (LSI) membagikan persentaste kepuasan masyarakat Indonesia terhadap kinerja Erick Thohir sebagai Ketua Umum (Ketum) PSSI. Hasilnya, 71,4 persen masyarakat puas dengan kepemimpinan Erick Thohir sebagai Ketum PSSI.

Seperti yang diketahui, saat ini sudah memasuki enam bulan kepemimpinan Erick Thohir sebagai Ketum PSSI. Ia terpilih sebagai pemimpin Federasi Sepakbola Indonesia itu dalam Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI pada Februari 2023.

Untuk mengetahui bagaimana kinerja Erick Thohir, maka LSI puin melakukan survei nasional. Survei dilakukan dalam rentang waktu 3-9 Agustus 2023.

Dalam hasil survei itu diawali dua indikator penilaian yang akan dipilih masyarakat sebagai responden. Dua indikator itu, yakni mengetahui Erick Thohir sebagai ketum PSSI atau tidak.

Persentase mengetahui Erick Thohir adalah Ketum PSSI adalah 52 persen. Sementara itu, tidak mengetahui terkait hal itu 48 persen.

Responden yang mengetahui Erick Thohir sebagai ketua umum PSSI pun dilakukan survei lanjutan. Mereka ditanya tentang puas atau tidak dengan kinerja sosok itu sejauh ini.