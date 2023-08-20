Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Demi Berprestasi di Dunia, Masyarakat Indonesia Punya 4 Harapan Besar untuk PSSI

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 20 Agustus 2023 |13:22 WIB
Demi Berprestasi di Dunia, Masyarakat Indonesia Punya 4 Harapan Besar untuk PSSI
Ketua Umum PSSI Erick Thohir pikul empat harapan masyarakan Indonesia (Foto: Twitter/erickthohir)
A
A
A

DEMI berprestasi di dunia, masyarakat Indonesia punya empat harapan besar untuk PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir, PSSI kini cukup ersius membenahi sepakbola Indonesia.

Survei terbaru yang dilaksanakan Lembaga Survei Indonesia (LSI) dalam rentang 3-9 Agustus 2023, masyarakat Indonesia menginginkan Timnas Indonesia memperlihatkan prestasi di kancah dunia. Hal itu merupakan penantian terbesar untuk saat ini.

Erick Thohir

Survei terkait harapan masyarakat Indonesia terhadap PSSI terbagi dalam sembilan indikator. Sembilan indikator itu, yakni harapan prestasi tertinggi sepakbola Indonesia di tingkat dunia, mencetak atlet-atlet sepak bola berkualitas, memberantas praktik mafia bola, organisasi PSSI menjadi lebih profesional.

PSSI menjadi profesional yang mendorong persatuan dan kesatuan bangsa melalui sepakbola serta membantu meningkatkan kesejarahteraan rakyat menumbuhkan jiwa sportivitas generasi muda. Adapun harapan lain-lainnya dan tidak memberikan jawaban.

Dari sembilan indikator tersebut, terdapat empat harapann terbesar untuk PSSI. Itu adalah agar Indonesia berprestasi di tingkat dunia sebanyak 27,1 perse, mencetak atlet sepakbola berkualitas 20,3 persen, berantas mafia bola 14,9 persen, dan menjadi PSSI menjadi lebih profesional 11,7 persen.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/51/3185824/erick_thohir-ogD7_large.jpg
Terima Dana Rp16,69 Triliun dari FIFA dan Saudi Fund, PSSI: Peluang Besar Peroleh Stadion Berstandar Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/51/3184316/erick_thohir-FDVY_large.jpg
Erick Thohir jika Rizky Ridho Menang Puskas Award 2025: Jangan Double Tax
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/51/3179139/pssi_lewat_sekretaris_jenderal_yunus_nusi_angkat_bicara_terkait_keinginan_jepang_dari_afc-yc9n_large.jpeg
Respons PSSI Terkait Kabar Jepang Ingin Keluar dari AFC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/51/3177494/budi_setiawan_tidak_ada_ketua_umum_pssi_yang_jalani_periode_penuh_sejak_dualisme-awJV_large.jpg
Pengamat Peringatkan Erick Thohir, Tak Ada Ketum PSSI Jalani 1 Periode Penuh Usai Dualisme
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/04/51/1651671/siti-fadia-buka-mulut-benarkah-ingin-cabut-dari-pelatnas-pbsi-cnh.webp
Siti Fadia Buka Mulut, Benarkah Ingin Cabut dari Pelatnas PBSI?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/04/08/fadly_alberto_timnas_indonesia_u_17_vs_yaman.jpg
Fadly Alberto Ungkap Mimpi Besar usai Bersinar di Piala Dunia U-17 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement