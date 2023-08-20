Demi Berprestasi di Dunia, Masyarakat Indonesia Punya 4 Harapan Besar untuk PSSI

DEMI berprestasi di dunia, masyarakat Indonesia punya empat harapan besar untuk PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir, PSSI kini cukup ersius membenahi sepakbola Indonesia.

Survei terbaru yang dilaksanakan Lembaga Survei Indonesia (LSI) dalam rentang 3-9 Agustus 2023, masyarakat Indonesia menginginkan Timnas Indonesia memperlihatkan prestasi di kancah dunia. Hal itu merupakan penantian terbesar untuk saat ini.

Survei terkait harapan masyarakat Indonesia terhadap PSSI terbagi dalam sembilan indikator. Sembilan indikator itu, yakni harapan prestasi tertinggi sepakbola Indonesia di tingkat dunia, mencetak atlet-atlet sepak bola berkualitas, memberantas praktik mafia bola, organisasi PSSI menjadi lebih profesional.

PSSI menjadi profesional yang mendorong persatuan dan kesatuan bangsa melalui sepakbola serta membantu meningkatkan kesejarahteraan rakyat menumbuhkan jiwa sportivitas generasi muda. Adapun harapan lain-lainnya dan tidak memberikan jawaban.

Dari sembilan indikator tersebut, terdapat empat harapann terbesar untuk PSSI. Itu adalah agar Indonesia berprestasi di tingkat dunia sebanyak 27,1 perse, mencetak atlet sepakbola berkualitas 20,3 persen, berantas mafia bola 14,9 persen, dan menjadi PSSI menjadi lebih profesional 11,7 persen.