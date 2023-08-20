Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Melihat Lagi Aksi Marselino Ferdinan Lakukan Teknik Samba yang Bikin Fans KMSK Deinze Terkejut

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Minggu, 20 Agustus 2023 |12:01 WIB
Melihat Lagi Aksi Marselino Ferdinan Lakukan Teknik Samba yang Bikin Fans KMSK Deinze Terkejut
Pemain Timnas Indonesia Marselino Ferdinan sukses pikat para fans KMSK Deinze (Foto: Twitter/KMSKDeinze)
A
A
A

MARI melihat lagi aksi Marselino Ferdinan lakukan teknik samba yang bikin fans Deinze terkejut. Mantan gelandang Persebaya Surabaya itu menunjukan kebolehannya melakukan teknik tersebut kala membela KMSK Deinze kontra Dordrecht pada, Kamis (03/08/23).

Pelatih Marc Grosjean memberikan kepercayaan kepada Ferdinan sejak menit awal pertandingan uji coba Liga Belgia. Ini kali pertama bagi Ferdinan tampil sebagai starter.

Marselino Ferdinan

Mendapat kesempatan tersebut ia tidak mau menyia-nyiakannya begitu saja. Marselino Ferdinan terlihat bermain apik dan stylish meski di tengah guyuran hujan. Tidak tanggung-tanggung, Marc Grosjean menurunkan Ferdinan selama 45 menit.

Dalam pertandingan tersebut, Ferdinan sempat menunjukkan kebolehannya melakukan teknik samba. Melihat lagi aksi Marselino Ferdinan lakukan teknik samba yang bikin fans Deinze terkejut sangat menarik.

Tidak sedikit fans Deinze terpana melihat gocekan dari adik Oktafianus Fernando itu. Marselino Ferdinan terlihat berhasil melewati sekaligus dua pemain Dordrecht. Sayangnya gocekan itu berhenti tepat salah seorang pemain Dordrecht lainnya menghadang Ferdinan.

Alhasil KMSK Deinze sebagai tuan rumah harus berbagi skor dengan Dordrecht 1-1. Satu gol KMSK Deinze berasal dari Jaymiliano Pinas pada menit ke-11. Sementara Ferdinan belum menyumbangkan gol atau assist pada pertandingan tersebut.

Halaman:
1 2
      
