Ternyata Ini Reaksi Komentator Eropa Melihat Aksi Apik Elkan Baggott di Eropa

TERNYATA ini reaksi komentator Eropa melihat aksi apik Elkan Baggott di Eropa. Pemain Timnas Indonesia berusia 20 tahun itu mendapat kepercayaan pelatih Kierran McKenna untuk tampil 90 menit dalam duel Ipswich Town vs Charlton di laga kasta ketiga Liga Inggris, League One 2021-2022, Sabtu (30/04/22).

Pemain berdarah Thailand itu menjadi palang pintu tangguh untuk timnya. Elkan sukses membantu Ipswich Town menang telak 4-0 di Stadion Portman Road, Inggris. Penampilannya yang menarik menuai perhatian dari para komentator pertandingan yang puas dengan performa pemainya.

Mengamati reaksi komentator Eropa melihat aksi apik Elkan Baggott di Eropa menjadi suatu pencapaian. Komentator tidak henti-hentinya memuji bagaimana Elkan tampil memukau menunjukkan ketenangan yang luar biasa.

“Pemain Internasional, selamat datang Elkan Bagott. Dia membuat 6 penampilan untuk Indonesia,” ujar salah satu komentator.

“Mencoba untuk menemukan Jayden Stockley. Oh, lihat kemampuan Elkan Bagot menghadapi presser itu,” tambah komentator ketika melihat Elkan Bagot berhadapan dengan Jayden Stockley.

“Dia datang dari sepakan sudut. Sekarang Baggott memenangkan header, dia terjatuh, memegangi kepalanya. Pemain dari Indonesia itu terlihat oke,” ujarnya lagi ketika Elkan Baggott kembali bangkit saat terjatuh.

Itulah komentar dari komentator yang menyiarkan pertandingan Liga Inggris antara Ipswich Town vs Charlton. Baggott menunjukan kemampuan membaca permainan yang baik. Dengan kemampuannya ia membawa Ipswich Town meraih clean sheet.