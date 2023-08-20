Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Prediksi Line Up Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Timor Leste U-23 di Piala AFF U-23 2023: Badai Cedera, Ramadhan Sananta Main?

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 20 Agustus 2023 |09:55 WIB
Prediksi Line Up Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Timor Leste U-23 di Piala AFF U-23 2023: Badai Cedera, Ramadhan Sananta Main?
Berikut prediksi line up Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Timor Leste U-23 di Piala AFF U-23 2023. (Foto: PSSI)
A
A
A

PREDIKSI line up Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Timor Leste U-23 di Piala AFF U-23 2023 akan diulas Okezone. Sesuai jadwal, laga lanjutan Grup B Piala AFF U-23 2023 ini akan dilangsungkan di Rayong Province Stadium, Minggu (20/8/2023) pukul 20.00 WIB.

Kemenangan dibutuhkan Timnas Indonesia U-23 demi menjaga peluang lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2023. Sekadar diketahui, Timnas Indonesia U-23 tumbang di laga pertama Grup B Piala AFF U-23 2023.

Timnas Indonesia U-23

Bersua Timnas Malaysia U-23, Timnas Indonesia U-23 tumbang 1-2! Ironisnya, ada tiga pemain yang mengalami cedera kelar pertandingan, yakni Ramadhan Sananta, Irfan Jauhari dan Mohammad Kanu.

Kondisi di atas sangat memilukan, mengingat PSSI sebelumnya harus memulangkan Komang Teguh dan Titan Agung karena mendapat sanksi larangan tampil dari AFC. Beruntung bagi Timnas Indonesia U-23, Ramadhan Sananta dan Mohammad Kanu bisa bermain melawan Timor Leste U-23, sedangkan Irfan Jauhari harus menjalani observasi lebih lanjut.

"Setelah dicek untuk cedera Sananta dan Kanu tidak ada yang serius. Mereka bisa dimainkan untuk laga selanjutnya. Namun, untuk Irfan Jauhari masih harus diobservasi, setidaknya perlu beristirahat dahulu," kata Shin Tae-yong mengutip dari laman resmi PSSI.

Melihat update di atas, pola apa yang digunakan Shin Tae-yong di laga Timnas Indonesia U-23 vs Timor Leste U-23? Setelah pola 3-5-2 berujung kekalahan, Shin Tae-yong diprediksi mengandalkan formasi 4-3-3 untuk laga nanti malam.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
