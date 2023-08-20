Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Mewahnya Sambutan Al Hilal kepada Neymar Jr, Ada Pertunjukan Drone Spektakuler!

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Minggu, 20 Agustus 2023 |09:28 WIB
Mewahnya Sambutan Al Hilal kepada Neymar Jr, Ada Pertunjukan Drone Spektakuler!
Al Hilal memperkenalkan Neymar Jr sebagai pemain baru (Foto: Twitter/Alhilal_EN)
A
A
A

MEWAHNYA sambutan Al Hilal kepada Neymar Jr akan dibahas di sini. Pertunjukan tersebut berlangsung dengan meriah hingga diwarnai atraksi drone yang spektakuler.

Al Hilal resmi menggaet Neymar Jr dari Paris Saint-Germain pada musim panas ini. Sang penyerang megabintang asal Brasil pun disambut dengan meriah di klub Arab Saudi tersebut, sebagaimana yang dipamerkan oleh Al Hilal di akun media sosialnya.

Neymar

“Saya di sini di Arab Saudi. Saya Hilali,” ujar Neymar dalam unggahan terbaru akun Instagram @alhilal, Selasa (15/8/2023).

Neymar Jr telah bergabung dengan tim barunya. Para fans pun menyambut dengan gegap gempita atas kehadiran eks pemain Barcelona tersebut.

Dilansir dari BBC, Minggu (20/8/2023), Neymar diperkenalkan ke publik sebagai pemain baru Al Hilal pada Sabtu (19/8/2023). Momen perkenalan sang pemain berlangsung amat meriah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007214/al-nassr-sikat-al-akhdoud-cristiano-ronaldo-makin-kukuh-sebagai-top-skor-9HKVqYtvf0.jpeg
Al Nassr Sikat Al Akhdoud, Cristiano Ronaldo Makin Kukuh sebagai Top Skor!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/05/51/3004500/fantastis-cristiano-ronaldo-cetak-hattrick-ke-66-dalam-kariernya-saat-bawa-al-nassr-pesta-gol-6-0-ke-gawang-al-wehda-DWAJ94lb6X.jpg
Fantastis, Cristiano Ronaldo Cetak Hattrick Ke-66 dalam Kariernya saat Bawa Al Nassr Pesta Gol 6-0 ke Gawang Al Wehda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/20/51/2998183/hasil-al-nassr-vs-al-feiha-di-liga-arab-saudi-2023-2024-tanpa-cristiano-ronaldo-tuan-rumah-menang-3-1-wSJ8Gxi24D.jpg
Hasil Al Nassr vs Al Feiha di Liga Arab Saudi 2023-2024: Tanpa Cristiano Ronaldo, Tuan Rumah Menang 3-1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/08/51/2980668/al-nassr-ditekuk-al-raed-cristiano-ronaldo-lagi-lagi-diteriaki-lionel-messi-OrQ3Tez86D.jpg
Al Nassr Ditekuk Al Raed, Cristiano Ronaldo Lagi-Lagi Diteriaki Lionel Messi
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/03/11/1651361/hasil-sea-games-vietnam-petik-kemenangan-perdana-di-cabang-sepak-bola-putra-gzn.webp
Hasil SEA Games: Vietnam Petik Kemenangan Perdana di Cabang Sepak Bola Putra
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/20/toprak_razgatlioglu_tampil_bersama_pramac_racing_p.jpg
Jack Miller Terkejut! Toprak Razgatlioglu Bawa Efek Instan untuk Yamaha di MotoGP 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement