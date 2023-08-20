Mewahnya Sambutan Al Hilal kepada Neymar Jr, Ada Pertunjukan Drone Spektakuler!

MEWAHNYA sambutan Al Hilal kepada Neymar Jr akan dibahas di sini. Pertunjukan tersebut berlangsung dengan meriah hingga diwarnai atraksi drone yang spektakuler.

Al Hilal resmi menggaet Neymar Jr dari Paris Saint-Germain pada musim panas ini. Sang penyerang megabintang asal Brasil pun disambut dengan meriah di klub Arab Saudi tersebut, sebagaimana yang dipamerkan oleh Al Hilal di akun media sosialnya.

“Saya di sini di Arab Saudi. Saya Hilali,” ujar Neymar dalam unggahan terbaru akun Instagram @alhilal, Selasa (15/8/2023).

Neymar Jr telah bergabung dengan tim barunya. Para fans pun menyambut dengan gegap gempita atas kehadiran eks pemain Barcelona tersebut.

Dilansir dari BBC, Minggu (20/8/2023), Neymar diperkenalkan ke publik sebagai pemain baru Al Hilal pada Sabtu (19/8/2023). Momen perkenalan sang pemain berlangsung amat meriah.