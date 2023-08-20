Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-23 Lolos ke Semifinal Piala AFF U-23 2023 meski Menang Tipis atas Timor Leste, Begini Syaratnya!

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 20 Agustus 2023 |09:25 WIB
Timnas Indonesia U-23 Lolos ke Semifinal Piala AFF U-23 2023 meski Menang Tipis atas Timor Leste, Begini Syaratnya!
Timnas Indonesia U-23 siap hajar Timor Leste U-23 di Piala AFF U-23 2023. (Foto: PSSI)
A
A
A

TIMNAS Indonesia U-23 lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2023 meski menang tipis atas Timnas Timor Leste U-23 akan diulas Okezone. Hal itu terpenuhi jika beberapa syarat dapat dituntaskan, apa saja?

Skuad Garuda Muda –julukan Timnas Indonesia U-23– akan menghadapi Timnas Timor Leste U-23 di matchday kedua Grup B Piala AFF U-23 2023 di Rayong Province Stadium, Minggu (20/8/2023) pukul 20.00 WIB. Laga ini merupakan pertandingan hidup mati bagi Timnas Indonesia U-23, mengingat di laga pertama skuad asuhan Shin Tae-yong kalah 1-2 dari Timnas Malaysia U-23.

Timnas Indonesia U-23

Karena itu, hanya kemenangan atas Timnas Timor Leste U-23 yang membuka jalan Ramadhan Sananta dan kawan-kawan ke semifinal Piala AFF U-23 2023. Sekalipun menang atas Timor Leste U-23, Timnas Indonesia U-23 harus memenuhi beberapa syarat untuk melaju ke babak empat besar.

Namun, sebelum membahas syarat, kita kulik dulu siapa saja tim yang bisa lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2023. Tim yang diizinkan lolos merupakan juara Grup A, B dan C, plus satu runner-up terbaik dari Grup A, B atau C. Karena itu, Timnas Indonesia U-23 masih berpeluang lolos sebagai juara Gruip B, atau runner-up terbaik. Jika menang tipis atas Timor Leste U-23, Timnas Indonesia U-23 lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2023 asalkan beberapa syarat di bawah ini terpenuhi:

3. Timnas Malaysia U-23 Minimal Imbang atas Timor Leste U-23

Timnas Malaysia U-23

Timnas Malaysia U-23 akan bersua Timnas Timor Leste U-23 pada matchday pamungkas Grup B pada Selasa, 22 Agustus 2023 malam WIB. Jika Timnas Indonesia U-23 ingin lolos lewat jalur runner-up terbaik, skuad Shin Tae-yong mesti berharap Malaysia U-23 menang atau setidaknya bermain imbang atas Timor Leste.

Jika di luar dugaan Timor Leste sanggup mengalahkan Malaysia U-23, bagaimana perhitungannya? Nantinya, akan dibuat klasemen mini yang melibatkan Timnas Indonesia U-23, Timor Leste U-23 dan Malaysia U-23. Berhubung poin ketiganya identik yang tiga angka, indikator penilaiannya adalah selisih gol, jumlah gol yang dicetak, penalty shoot out, poin disiplin hingga koin tos.

Halaman:
1 2
      
