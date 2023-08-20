Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Timor Leste U-23 di Piala AFF U-23 2023: Misi Wajib 3 Poin!

Reinaldy Darius , Jurnalis-Minggu, 20 Agustus 2023 |07:34 WIB
Link Live Streaming Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Timor Leste U-23 di Piala AFF U-23 2023: Misi Wajib 3 Poin!
Timnas Indonesia U-23 wajib menang atas Timor Leste demi menjadi runner-up terbaik fase grup Piala AFF U-23 2023 (Foto: PSSI)
A
A
A

LINK live streaming Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Timor Leste U-23 di Piala AFF U-23 2023 akan dibahas di sini. Laga ini akan dimainkan di Rayong Provincial Stadium, Thailand, pada Minggu (20/8/2023) malam, mulai pukul 20.00 WIB.

Garuda Muda – julukan Timnas Indonesia U-23 – gagal mengawali Piala AFF U-23 2023 secara positif. Sebab, skuad asuhan Shin Tae-yong menderita kekalahan 1-2 kala menghadapi Malaysia U-23 pada Jumat (18/8/2023) lalu.

Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Malaysia U-23

Ramadhan Sananta sempat membuat Timnas Indonesia U-23 unggul lewat golnya pada menit ke-28. Namun, pertandingan berubah arah setelah jeda turun minum.

Malaysia U-23 menurunkan Fergus Tierney dari bangku cadangan dan dia mencetak dwigol pada menit ke-54 dan 62. Alhasil, Timnas Indonesia U-23 pun kalah dengan skor 1-2.

Peluang untuk menjadi juara Grup B kini hampir tertutup rapat. Namun demikian, kelolosan ke semifinal Piala AFF U-23 2023 masih terbuka lebar.

Halaman:
1 2
      
