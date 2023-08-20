Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bawa Timnas Malaysia U-23 Menang 2-1, Fergus Tierney Justru Berharap Timnas Indonesia U-23 Lolos ke Semifinal Piala AFF U-23

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 20 Agustus 2023 |06:28 WIB
Bawa Timnas Malaysia U-23 Menang 2-1, Fergus Tierney Justru Berharap Timnas Indonesia U-23 Lolos ke Semifinal Piala AFF U-23
Pemain Timnas Malaysia U-23 Fergus Tierney mendoakan yang terbaik untuk Timnas Indonesia U-23 (Foto: Twitter/FAM_Malaysia)
BAWA Timnas Malaysia U-23 menang 2-1, Fergus Tierney justru berharap Timnas Indonesia U-23 lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2023. Skuad Garuda Muda – julukan Timnas Indonesia U-23 – diharapkan menang atas Timor Leste pada laga berikutnya.

Skuad asuhan Shin Tae-yong memulai kiprahnya di Piala AFF U-23 2023 secara tidak ideal. Sebab, mereka takluk 1-2 dari Malaysia U-23 di Rayong Provincial Stadium, Thailand, pada Jumat (18/8/2023) malam WIB.

Fergus Tierney

Padahal, Timnas Indonesia U-23 sempat unggul lebih dulu melalui gol Ramadhan Sananta pada menit ke-28. Namun, Tierney, yang masuk dari bangku cadangan, mengubah hasil untuk Harimau Malaya Muda – julukan Malaysia U-23 – dengan mencetak dwigol pada menit ke-54 dan 62.

Meski begitu, sang pahlawan Malaysia justru mengakui kekuatan Indonesia. Menurut pemain berusia 20 tahun ini, Indonesia hanya kurang beruntung saja untuk meraih hasil positif kontra Malaysia.

“Kita tahu Indonesia tim yang kuat, mereka baru saja meraih medali emas SEA Games. Mereka tidak beruntung dalam pertandingan ini,” kata Tierney, dikutip dari Harimau Malaya, Sabtu (19/8/2023).

Indonesia wajib menang atas Timor Leste pada laga berikutnya yang akan digelar pada Minggu (20/8/2023) malam nanti WIB. Tierney justru mengharapkan hal terbaik untuk Ramadhan Sananta dan kolega untuk laga tersebut.

“Tetapi saya berharap yang terbaik untuk Indonesia di pertandingan berikutnya,” ungkap Tierney.

Di sisi lain, Tierney menceritakan bahwa kesuksesannya ini tak luput dari tangan dingin sang pelatih, Elavarasan. Pasalnya, pelatih berusia 61 tahun itu mengingatkan Tierney untuk bisa memberi dampak ketika dimasukan pada babak kedua. Dan terbukti, pemain muda Johor Darul Tazim itu bisa membayar kepercayaan yang diberikan Elavarasan.

