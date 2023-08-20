Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klasemen Sementara Runner-up Terbaik Fase Grup Piala AFF U-23 2023: Timnas Indonesia U-23 Paling Bawah

Reinaldy Darius , Jurnalis-Minggu, 20 Agustus 2023 |05:55 WIB
Klasemen Sementara Runner-up Terbaik Fase Grup Piala AFF U-23 2023: Timnas Indonesia U-23 Paling Bawah
Timnas Indonesia U-23 memperebutkan tiket lolos sebagai runner-up terbaik di fase grup Piala AFF U-23 2023 (Foto: PSSI)
KLASEMEN sementara runner-up terbaik fase grup Piala AFF U-23 2023 akan dibahas di sini. Timnas Indonesia U-23, untuk sementara, berada di posisi paling terakhir dalam klasemen virtual ini.

Garuda Muda – julukan Timnas Indonesia U-23 – telah memulai kiprahnya di Piala AFF U-23 2023 pada hari Jumat (18/8/2023) lalu dengan menghadapi Malaysia U-23. Sayangnya, skuad asuhan Shin Tae-yong menderita kekalahan dengan skor 1-2 di Rayong Provincial Stadium, Thailand.

Timnas Indonesia U-23

Ramadhan Sananta sempat membawa Timnas Indonesia U-23 unggul lewat golnya pada menit ke-28. Namun, Malaysia membalikkan skor di babak kedua melalui Fergus Tierney, tepatnya pada menit ke-54 dan 62.

Dengan hasil ini, cukup sulit bagi Timnas Indonesia U-23 mengharapkan lolos sebagai juara grup. Namun, tiket lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2023 masih bisa diraih dengan menjadi runner-up terbaik.

Setiap runner-up dari masing-masing tim akan dikumpulkan dalam satu klasemen virtual dan tim dengan raihan poin serta selisih gol terbaik akan lolos. Saat ini, Timnas Indonesia U-23 berada di peringkat ketiga dari tiga tim di klasemen runner-up terbaik.

Filipina dari Grup C berada di tempat teratas setelah bermain imbang 2-2 kontra Laos. Sementara itu, Kamboja dari Grup A ada di peringkat kedua dengan raihan satu poin dari satu laga.

Grup A sebenarnya memiliki empat tim, berbeda dengan dua grup lainnya yang memiliki tiga tim. Kamboja sendiri sempat menang telak dengan skor 5-0 atas Brunei Darussalam pada laga pembuka. Namun, hasil itu tidak akan dihitung.

Dalam klasemen virtual runner-up terbaik, yang dihitung hanyalah hasil kontra dua tim lainnya di tiga besar klasemen akhir Grup A. Oleh karena itu, yang dihitung untuk Kamboja adalah hasil pertandingan kontra Thailand dan Myanmar.

Pertandingan Kamboja dan Myanmar berakhir imbang 1-1 pada hari Sabtu (19/8/2023) kemarin. Mereka tinggal memiliki satu laga kontra Thailand yang akan dimainkan pada Senin (21/8/2023) esok.

