Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Thailand U-23 dan Timnas Vietnam U-23 Bantu Timnas Indonesia U-23 Lolos ke Semifinal Piala AFF U-23 2023?

Reinaldy Darius , Jurnalis-Minggu, 20 Agustus 2023 |05:14 WIB
Timnas Thailand U-23 dan Timnas Vietnam U-23 Bantu Timnas Indonesia U-23 Lolos ke Semifinal Piala AFF U-23 2023?
Timnas Indonesia U-23 menderita kekalahan 1-2 dari Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2023 (Foto: PSSI)
A
A
A

TIMNAS Thailand U-23 dan Timnas Vietnam U-23 berpotensi bantu Timnas Indonesia U-23 lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2023. Ada beberapa syarat yang perlu melatarbelakangi kelolosan Garuda Muda – julukan Timnas Indonesia U-23 – dan itu bergantung kepada Thailand dan Vietnam.

Timnas Indonesia U-23 memulai petualangannya di Piala AFF U-23 2023 secara tidak ideal. Mereka kalah dengan skor 1-2 dari Malaysia pada Jumat (18/8/2023) malam WIB.

Timnas Indonesia U-23

Ramadhan Sananta sempat membuat skuad asuhan Shin Tae-yong unggul pada babak pertama. Namun, dua gol yang dilesakkan oleh Fergus Tierney, yang baru diturunkan setelah jeda turun minum, membuat Malaysia menang 2-1.

Dengan demikian, Malaysia kini berada di atas angin untuk lolos sebagai juara Grup B. Di sisi lain, Timnas Indonesia U-23 perlu berharap tiket sebagai runner-up terbaik.

Meski begitu, kans lolos tetap terbuka lebar dengan Indonesia akan menghadapi Timor Leste di pertandingan kedua yang akan dimainkan pada Minggu (20/8/2023) malam ini WIB. Di atas kertas, Garuda Muda seharusnya tidak memiliki kesulitan berarti untuk meraih kemenangan. Bahkan, dengan skor besar.

Namun demikian, Indonesia memerlukan bantuan dari Thailand dan Vietnam di matchday terakhir untuk memuluskan jalur lolos mereka. Baik Thailand dan Vietnam sama-sama perlu melahap habis kemenangan di laga fase grup untuk membantu Indonesia.

Lawan Thailand di pertandingan terakhir Grup A adalah Kamboja. Jika mereka mampu meraih kemenangan, maka Indonesia secara otomatis akan finis di atas Kamboja dalam tabel runner-up terbaik di akhir fase grup nanti.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159033/gerald_vanenburg-QiW4_large.jpg
Pesan Gerald Vanenburg Usai Timnas Indonesia U-23 Gagal Juara Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/51/2997382/kiper-timnas-australia-u-23-pantang-remehkan-timnas-indonesia-u-23-di-piala-asia-u-23-2024-MuILIvuc8c.jpeg
Kiper Timnas Australia U-23 Pantang Remehkan Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/21/51/2886795/respons-erick-thohir-soal-marselino-ferdinan-dan-arkhan-fikri-yang-sindir-bonus-piala-aff-u-23-2023-belum-cair-mereka-bercanda-doang-ZBUB85gMOt.jpg
Respons Erick Thohir soal Marselino Ferdinan dan Arkhan Fikri yang Sindir Bonus Piala AFF U-23 2023 Belum Cair: Mereka Bercanda Doang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/30/51/2873880/manajer-timnas-malaysia-u-23-kurang-puas-dengan-penampilan-pemainnya-di-piala-aff-u-23-2023-bi4rtF9TqG.jpg
Manajer Timnas Malaysia U-23 Kurang Puas dengan Penampilan Pemainnya di Piala AFF U-23 2023
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/03/11/1651361/hasil-sea-games-vietnam-petik-kemenangan-perdana-di-cabang-sepak-bola-putra-gzn.webp
Hasil SEA Games: Vietnam Petik Kemenangan Perdana di Cabang Sepak Bola Putra
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/31/sabar_karyaman_gutamamoh_reza_pahlevi_isfahani.jpg
Dadakan Masuk Skuad, Sabar/Reza Pede Bidik Emas SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement