Timnas Thailand U-23 dan Timnas Vietnam U-23 Bantu Timnas Indonesia U-23 Lolos ke Semifinal Piala AFF U-23 2023?

TIMNAS Thailand U-23 dan Timnas Vietnam U-23 berpotensi bantu Timnas Indonesia U-23 lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2023. Ada beberapa syarat yang perlu melatarbelakangi kelolosan Garuda Muda – julukan Timnas Indonesia U-23 – dan itu bergantung kepada Thailand dan Vietnam.

Timnas Indonesia U-23 memulai petualangannya di Piala AFF U-23 2023 secara tidak ideal. Mereka kalah dengan skor 1-2 dari Malaysia pada Jumat (18/8/2023) malam WIB.

Ramadhan Sananta sempat membuat skuad asuhan Shin Tae-yong unggul pada babak pertama. Namun, dua gol yang dilesakkan oleh Fergus Tierney, yang baru diturunkan setelah jeda turun minum, membuat Malaysia menang 2-1.

Dengan demikian, Malaysia kini berada di atas angin untuk lolos sebagai juara Grup B. Di sisi lain, Timnas Indonesia U-23 perlu berharap tiket sebagai runner-up terbaik.

Meski begitu, kans lolos tetap terbuka lebar dengan Indonesia akan menghadapi Timor Leste di pertandingan kedua yang akan dimainkan pada Minggu (20/8/2023) malam ini WIB. Di atas kertas, Garuda Muda seharusnya tidak memiliki kesulitan berarti untuk meraih kemenangan. Bahkan, dengan skor besar.

Namun demikian, Indonesia memerlukan bantuan dari Thailand dan Vietnam di matchday terakhir untuk memuluskan jalur lolos mereka. Baik Thailand dan Vietnam sama-sama perlu melahap habis kemenangan di laga fase grup untuk membantu Indonesia.

Lawan Thailand di pertandingan terakhir Grup A adalah Kamboja. Jika mereka mampu meraih kemenangan, maka Indonesia secara otomatis akan finis di atas Kamboja dalam tabel runner-up terbaik di akhir fase grup nanti.