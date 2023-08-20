Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-23 Kalah dari Malaysia 1-2, Ini Tanggapan Erick Thohir

Miftahul Ghani , Jurnalis-Minggu, 20 Agustus 2023 |04:43 WIB
Timnas Indonesia U-23 Kalah dari Malaysia 1-2, Ini Tanggapan Erick Thohir
Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menanggapi kekalahan Timnas Indonesia U-23 dari Timnas Malaysia U-23 (Foto: MPI/Miftahul Ghani)
A
A
A

BANDUNG - Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberikan tanggapan atas kekalahan Timnas Indonesia U-23 dari Timnas Malaysia U-23 1-2 pada laga pertama Grup B Piala AFF U-23 2023. Ia justru sependapat dengan sikap pelatih Shin Tae-yong usai laga.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia U-23 takluk 1-2 dari Timnas Malaysia U-23 di laga pertama Grup B Piala AFF U-23 2023, Jumat 18 Agustus 2023 malam WIB, di Stadion Provinsi Rayong, Rayong, Thailand. Hasil itu mengancam peluang Garuda Muda untuk lolos.

Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Malaysia U-23

Sebab, hanya juara grup yang otomatis lolos ke babak semifinal. Satu tiket lagi akan diperebutkan oleh peringkat dua terbaik dari tiga grup yang ada. Namun, harapan itu kembali hidup.

Erick mengatakan, Timnas Indonesia U-23 ini dipersiapkan untuk ajang Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Apalagi, Indonesia akan menjadi salah satu tuan rumah di babak kualifikasi.

"Setelah kita lolos, kita akan main di kejuaraan AFC U-23 Asia di Qatar pada bulan April. Ini sebagai kualifikasi untuk Olimpiade 2024 di Prancis. Tentu apa yang sedang dilakukan pemain muda adalah mereka menaikan daripada mentalitas dan juga pengalamannya karena kan yang kita turunkan bukan pemain inti," kata Erick di Bandung, Sabtu 19 Agustus 2023.

"Tapi kita harus dorong mereka supaya basis daripada data pemain timnas kita makin banyak. Karena kalau kita tahu, yang namanya pemain bisa cedera. Jadi jumlah dari pemain U-23 kalau ada 40 pemain yang kualitasnya sama rata, ini bisa saling mengisi," imbuhnya.

Halaman:
1 2
      
