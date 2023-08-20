Hasil Borussia Dortmund vs FC Koln di Liga Jerman 2023-2024: Die Schwarzgelben Menang Berkat Gol Telat

DORTMUND - Berikut hasil Borussia Dortmund vs FC Koln di Liga Jerman 2023-2024, Minggu (20/8/2023) dini hari WIB. Die Schwarzgelben berhasil meraih kemenangan dengan skor 1-0 di Stadion Signal Iduna Park, Dortmund.

Bermain agresif sejak menit awal, tuan rumah baru bisa mencetak gol di menit-menit akhir. Pemain pengganti Donyell Malen menjadi pahlawan kemenangan bagi runner-up Liga Jerman 2022-2023 itu.

Jalannya Pertandingan

Koln tampil mengejutkan di awal-awal pertandingan. Baru semenit, Leart Paqarada sudah mengancam lewat tembakan jarak jauh. Beruntung, Gregor Kobel masih sigap mengamankan gawangnya.

Setelah itu, tim tamu kembali mendapat peluang di menit ke-16. Kali ini giliran tembakan Davie Selke yang bisa diblok pertahanan Dortmund. Tak mau ketinggalan, tuan rumah akhirnya mengancam lewat sundulan Mats Hummels (21') yang masih menyamping.

Sembilan menit kemudian, Dortmund mendapat dua peluang beruntun lewat Marco Reus dan Hummels. Namun, kedua kans itu sama-sama melenceng dari gawang Marvin Schwabe.

Satu peluang kembali didapat Koln via Dejan Ljubicic di menit ke-39, tetapi masih melambung. Alhasil, babak pertama ditutup dengan skor 0-0.