Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Robi Darwis Minta Timnas Indonesia U-23 Berjuang Lebih dari 100% Lawan Timor Leste

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Minggu, 20 Agustus 2023 |00:51 WIB
Robi Darwis Minta Timnas Indonesia U-23 Berjuang Lebih dari 100% Lawan Timor Leste
Gelandang Timnas Indonesia U-23, Robi Darwis (6), berharap permainan di laga kedua Grup B Piala AFF U-23 2023 semakin meningkat (Foto: Twitter/@TimnasIndonesia)
A
A
A

RAYONG - Gelandang Timnas Indonesia U-23, Robi Darwis, meminta rekan-rekan setimnya bermain lebih baik pada laga kedua Grup B Piala AFF U-23 2023 kontra Timnas Timor Leste U-23. Bahkan, skuad Garuda Muda harus bisa mengerahkan lebih dari 100% kemampuan.

Indonesia U-23 mengawali Piala AFF U-23 2023 dengan hasil mengecewakan. Mereka takluk 1-2 dari Timnas Malaysia U-23 di Rayong Province Stadium, Jumat 18 Agustus 2023 malam WIB.

Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Malaysia U-23

Timnas Indonesia U-23 sejatinya sempat unggul lewat gol Ramadhan Sananta (28’). Namun, Harimau Malaya Muda mampu comeback lewat brace yang dicetak Fergus Tierney (54’ dan 62’).

Robi ingin Timnas Indonesia U-23 tak terlalu lama larut dalam kesedihan. Laga melawan Timor Leste U-23 harus dijadikan momentum untuk bangkit.

“Jangan sampai lengah, lebih fokus lagi, saya akan lebih maksimal lagi untuk bekerja, kalau bisa lebih dari 100 pesen, saya pun akan lebih dari 100 persen,” kata Robi dilansir laman resmi Persib Bandung, Minggu (20/8/2023).

Indonesia U-23 wajib menang atas Timor Leste U-23 jika ingin menjaga asa lolos ke babak semifinal. Terlebih, Piala AFF U-23 2023 merupakan persiapan menuju Kualifikasi Piala Asia U-23 2023.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159033/gerald_vanenburg-QiW4_large.jpg
Pesan Gerald Vanenburg Usai Timnas Indonesia U-23 Gagal Juara Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/51/2997382/kiper-timnas-australia-u-23-pantang-remehkan-timnas-indonesia-u-23-di-piala-asia-u-23-2024-MuILIvuc8c.jpeg
Kiper Timnas Australia U-23 Pantang Remehkan Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/21/51/2886795/respons-erick-thohir-soal-marselino-ferdinan-dan-arkhan-fikri-yang-sindir-bonus-piala-aff-u-23-2023-belum-cair-mereka-bercanda-doang-ZBUB85gMOt.jpg
Respons Erick Thohir soal Marselino Ferdinan dan Arkhan Fikri yang Sindir Bonus Piala AFF U-23 2023 Belum Cair: Mereka Bercanda Doang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/30/51/2873880/manajer-timnas-malaysia-u-23-kurang-puas-dengan-penampilan-pemainnya-di-piala-aff-u-23-2023-bi4rtF9TqG.jpg
Manajer Timnas Malaysia U-23 Kurang Puas dengan Penampilan Pemainnya di Piala AFF U-23 2023
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/03/11/1651151/thailand-pasang-target-emas-sepak-bola-sea-games-2025-timnas-indonesia-u22-waspada-rgk.webp
Thailand Pasang Target Emas Sepak Bola SEA Games 2025, Timnas Indonesia U-22 Waspada!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/09/sabar_karyaman_gutamamoh_reza_pahlevi_isfahani.jpg
Ditanya soal Target di SEA Games 2025, Sabar/Reza Beri Jawaban Mengejutkan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement