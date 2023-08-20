Robi Darwis Minta Timnas Indonesia U-23 Berjuang Lebih dari 100% Lawan Timor Leste

Gelandang Timnas Indonesia U-23, Robi Darwis (6), berharap permainan di laga kedua Grup B Piala AFF U-23 2023 semakin meningkat (Foto: Twitter/@TimnasIndonesia)

RAYONG - Gelandang Timnas Indonesia U-23, Robi Darwis, meminta rekan-rekan setimnya bermain lebih baik pada laga kedua Grup B Piala AFF U-23 2023 kontra Timnas Timor Leste U-23. Bahkan, skuad Garuda Muda harus bisa mengerahkan lebih dari 100% kemampuan.

Indonesia U-23 mengawali Piala AFF U-23 2023 dengan hasil mengecewakan. Mereka takluk 1-2 dari Timnas Malaysia U-23 di Rayong Province Stadium, Jumat 18 Agustus 2023 malam WIB.

Timnas Indonesia U-23 sejatinya sempat unggul lewat gol Ramadhan Sananta (28’). Namun, Harimau Malaya Muda mampu comeback lewat brace yang dicetak Fergus Tierney (54’ dan 62’).

Robi ingin Timnas Indonesia U-23 tak terlalu lama larut dalam kesedihan. Laga melawan Timor Leste U-23 harus dijadikan momentum untuk bangkit.

“Jangan sampai lengah, lebih fokus lagi, saya akan lebih maksimal lagi untuk bekerja, kalau bisa lebih dari 100 pesen, saya pun akan lebih dari 100 persen,” kata Robi dilansir laman resmi Persib Bandung, Minggu (20/8/2023).

Indonesia U-23 wajib menang atas Timor Leste U-23 jika ingin menjaga asa lolos ke babak semifinal. Terlebih, Piala AFF U-23 2023 merupakan persiapan menuju Kualifikasi Piala Asia U-23 2023.