HOME BOLA LIGA INDONESIA

Arema FC Tahan Persija Jakarta, Kuncoro: Syukur Tak Terhingga!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 20 Agustus 2023 |23:10 WIB
Arema FC Tahan Persija Jakarta, Kuncoro: Syukur Tak Terhingga!
Caretaker Arema FC Kuncoro (kanan) bersyukur bisa menahan Persija Jakarta 2-2 (Foto: MPI/Andika Rachmansyah)
A
A
A

BEKASI - Caretaker Arema FC, Kuncoro, benar-benar bersyukur usai mengimbangi Persija Jakarta 2-2 pada laga pekan kesembilan Liga 1 2023-2024. Apalagi, lawan disebutnya merupakan tim yang sudah matang.

Laga Persija Jakarta vs Arema FC itu berlangsung di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Jawa Barat, Minggu (20/8/2023) sore WIB. Tuan rumah unggul lebih dulu via Maciej Gajos (22').

Persija Jakarta vs Arema FC

Kemudian, Arema membalas lewat gol Gustavo Almeida di menit ke-38. Namun, Macan Kemayoran berhasil menambah keunggulan lewat gol Hanif Sjahbandi di menit akhir babak pertama.

Sayangnya, Persija harus bermain 10 orang setelah Firza Andika diganjar kartu merah pada menit ke-50. Situasi itu sukses dimanfaatkan oleh Almeida untuk menyamakan skor di menit ke-88.

Usai laga, Kuncoro sangat bersyukur bisa menahan Persija di kandangnya. Pasalnya, Arema bisa bertahan dari gempuran-gempuran pemain lawan yang dinilainya lebih matang secara tim.

“Alhamdulillah bersyukur, pertandingan yang berat melawan tim yang sudah matang. Tapi Alhamdulillah kita bisa menahan mereka. Syukur tak terhingga,” kata Kuncoro kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), Minggu (20/8/2023).

