Hasil Babak Pertama Persija Jakarta vs Arema FC: Saling Berbalas Gol, Macan Kemayoran Unggul 2-1

BEKASI – Persija Jakarta untuk sementara unggul atas Arema FC di babak pertama laga pekan kesembilan Liga 1 2023-2024 pada Minggu (20/8/2023) sore WIB. Bermain di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Jawa Barat, tim berjuluk Macan Kemayoran itu tepatnya unggul dengan skor 2-1.

Pertandingan tersebut berlangsung amat sengit karena terjadi balas-balasan gol. Persija mencetak lebih dulu lewat gol Maciej Gajos di menit 23 dan dibalas oleh pemain Arema, Gustavo Almeida pada menit ke-38.

Lalu di akhir babak pertama Hanif Sjahbandi berhasil mencetak gol pada menit 45+3 dan membuat Persija unggul 2-1 di babak pertama.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Bermain sebagai tim tamu, Arema FC justru mampu menebar ancaman lewat Gustavo Almeida di menit ke-3. Meski begitu, Persija mampu merespons dengan menebar ancaman kendati serangannya belum berjalan efektif berbuah gol.

Di menit ke-16, Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- nyaris saja membuka keran golnya lewat tendangan bebas Maciej Gajos yang masih melenceng tipis. Hingga akhirnya Gajos sukses membawa Persija unggul 1-0 di menit ke-22 setelah memanfaatkan umpan manis dari Ryo Matsumura.

Singo Edan -julukan Arema FC- mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1 di menit ke-38 lewat gol Gustavo Almeida. Proses golnya pun cukup ciamik karena Almeida menggocek Andritany Ardhiyasa dan Ondrej Kudela sebelum menceploskan bola ke gawang Persija.