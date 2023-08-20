Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persib Bandung Sedang Terpuruk dan Bakal Tampil Pincang, PSIS Semarang Ogah Meremehkan

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Minggu, 20 Agustus 2023 |11:45 WIB
Persib Bandung Sedang Terpuruk dan Bakal Tampil Pincang, PSIS Semarang Ogah Meremehkan
PSIS Semarang ogah remehkan Persib Bandung (Foto: Twitter/psisfcofficial)
A
A
A

PERSIB Bandung sedang terpuruk dan bakal tampil pincang, PSIS Semarang oogah meremehkan. Pelatih Persib, Bojan Hodak, kehilangan hingga enam pemain untuk laga kontra PSIS Semarang, termasuk Ciro Alves dan David Da Silva.

Laskar Mahesa Jenar – julukan PSIS – bakal menjamu Persib pada Minggu (20/8/2023) pukul 19.00 WIB. Tampil di kandang, PSIS difavoritkan untuk meraih poin penuh.

PSIS Semarang

Apalagi, tim asuhan Gilbert Agius tersebut sedang tampil apik belakangan dengan meraih 14 poin dari delapan laga. Mereka pun berada di posisi keenam klasemen Liga 1 2023-2024 dan telah meraih kemenangan beruntun dalam dua laga terakhir.

Di sisi lain, Persib tengah dalam tren buruk dalam beberapa pekan terakhir. Tim berjuluk Si Pangeran Biru itu kini menempati posisi ke-15 klasemen liga dengan koleksi delapan poin dari delapan penampilan. Persib belum meraih kemenangan dalam tiga laga terakhir.

Persib juga kehilangan beberapa pemain kuncinya kontra PSIS Semarang. Alhasil, tuan rumah pun nampak berada di atas angin. Meski begitu, Gilbert Agius tetap ogah memandang remeh tim asuhan Bojan Hodak tersebut.

Halaman:
1 2
      
