Thomas Doll Murka Marko Simic Selalu Jadi Kambing Hitam Hasil Buruk Persija Jakarta

BEKASI - Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll, murka melihat tudingan yang diarahkan kepada Marko Simic setiap kali timnya menelan hasil negatif di Liga 1 2023-2024. Menurutnya, kegagalan Macan Kemayoran menang adalah kesalahan kolektif pemain dan tim pelatih.

Persija takluk dari Madura United dengan skor 0-2 pada laga pekan kedelapan Liga 1 2023-2024 di Stadion Gelora Bangkalan, Bangkalan, Jawa Timur. Banyak pihak menyalahkan Simic atas kekalahan tersebut.

Betapa tidak, Persija justru bisa memetik kemenangan di laga tandang ketika penyerang asal Kroasia itu absen. Kemenangan itu dicatat dengan skor 3-1 atas PSS Sleman pada pekan keenam Liga 1 2023-2024.

Doll murka Simic terus dijadikan kambing hitam kekalahan Persija. Menurutnya, kekalahan disebabkan kesalahan kolektif dari tim pelatih hingga pemain, bukan 1-2 orang saja.

“Kami tidak bisa membangun permainan dari belakang tapi semua orang berbicara soal Marko (Simic), ini tidak benar, kita harus berhenti berpikir karena pemain tidak bisa mencetak gol," sergah Doll dalam konferensi pers yang dihadiri MNC Portal Indonesia (MPI), Sabtu 19 Agustus 2023, di Bekasi.

"Ya memang Persija bagus ketika tidak pakai striker, tapi itu karena build-up di belakang sangat bagus. Ketika tidak ada yang mampu build-up, di sanalah masalah terjadi. kami senang dia kembali ke sini, tapi kami juga harus melindungi pemain kami,” imbuh pria asal Jerman itu.