Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Thomas Doll Murka Marko Simic Selalu Jadi Kambing Hitam Hasil Buruk Persija Jakarta

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Minggu, 20 Agustus 2023 |06:02 WIB
Thomas Doll Murka Marko Simic Selalu Jadi Kambing Hitam Hasil Buruk Persija Jakarta
Marko Simic jadi kambing hitam kekalahan Persija Jakarta (Foto: Persija Jakarta)
A
A
A

BEKASI - Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll, murka melihat tudingan yang diarahkan kepada Marko Simic setiap kali timnya menelan hasil negatif di Liga 1 2023-2024. Menurutnya, kegagalan Macan Kemayoran menang adalah kesalahan kolektif pemain dan tim pelatih.

Persija takluk dari Madura United dengan skor 0-2 pada laga pekan kedelapan Liga 1 2023-2024 di Stadion Gelora Bangkalan, Bangkalan, Jawa Timur. Banyak pihak menyalahkan Simic atas kekalahan tersebut.

Marko Simic

Betapa tidak, Persija justru bisa memetik kemenangan di laga tandang ketika penyerang asal Kroasia itu absen. Kemenangan itu dicatat dengan skor 3-1 atas PSS Sleman pada pekan keenam Liga 1 2023-2024.

Doll murka Simic terus dijadikan kambing hitam kekalahan Persija. Menurutnya, kekalahan disebabkan kesalahan kolektif dari tim pelatih hingga pemain, bukan 1-2 orang saja.

“Kami tidak bisa membangun permainan dari belakang tapi semua orang berbicara soal Marko (Simic), ini tidak benar, kita harus berhenti berpikir karena pemain tidak bisa mencetak gol," sergah Doll dalam konferensi pers yang dihadiri MNC Portal Indonesia (MPI), Sabtu 19 Agustus 2023, di Bekasi.

"Ya memang Persija bagus ketika tidak pakai striker, tapi itu karena build-up di belakang sangat bagus. Ketika tidak ada yang mampu build-up, di sanalah masalah terjadi. kami senang dia kembali ke sini, tapi kami juga harus melindungi pemain kami,” imbuh pria asal Jerman itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/04/51/1651497/hadapi-musim-2026-sereal-ini-perkuat-sinergi-dengan-rans-simba-bogor-jgf.webp
Hadapi Musim 2026, Sereal Ini Perkuat Sinergi dengan RANS Simba Bogor
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/03/sea_games_2025.jpg
SEA Games 2025 Resmi Dimulai! Saksikan Keseruannya di Vision+
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement