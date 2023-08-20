Caretaker Arema FC Berambisi Tahan Persija Jakarta di Bekasi

BEKASI - Caretaker Arema FC, Kuncoro, tak gentar dengan skuad mewah Persija Jakarta yang bertabur bintang jelang bentrok di pekan kesembilan Liga 1 2023-2024. Ia optimistis Singo Edan bisa membawa pulang satu poin dari Bekasi.

Persija menjamu Arema FC pada lanjutan Liga 1 2023-2024, Minggu (20/8/2023) pukul 15.00 WIB di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Jawa Barat. Namun, tim tamu dihadapkan pada misi berat di laga ini.

Arema FC merupakan satu-satunya tim yang belum pernah menang di musim ini. Celakanya, mereka harus meladeni perlawanan Macan Kemayoran yang punya skuad mewah.

Namun, Kuncoro tidak gentar dengan nama besar Persija Jakarta. Ia yakin timnya minimal bisa mendulang satu poin pada lawatan ke Kota Bekasi, Jawa Barat.

“Kami akan bermain berbeda dibandingkan ketika lawan RANS, kami tahu Persija tim kuat, main di kandangnya, harus menyesuaikan dengan karakter pemain Persija,” kata Kuncoro pada konferensi pers yang dihadiri MNC Portal Indonesia (MPI), Sabtu (19/8/2023).

“Untuk pemain yang perlu diwaspadai, ya semua pemain Persija, karena ini tim bintang, kami tetap optimis, di sini Insya Allah minimal dapat poin,” imbuh mantan gelandang Arema itu.