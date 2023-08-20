Persija Jakarta vs Arema FC: Thomas Doll Ingin Macan Kemayoran Tampilkan Permainan Khasnya

BEKASI - Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll, ingin Macan Kemayoran bangkit pada laga pekan kesembilan Liga 1 2023-2024 melawan Arema FC. Ia ingin Riko Simanjuntak dan kawan-kawan tampil dengan ciri khasnya pada laga di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Jawa Barat, itu.

Persija menjamu Arema FC pada lanjutan Liga 1 2023-2024, Minggu (20/8/2023) pukul 15.00 WIB. Namun, anak asuh Doll menatap laga dengan bekal cukup buruk. Mereka baru saja dipermalukan Madura United dengan skor 0-2 di laga sebelumnya.

Jelang laga, Doll mengatakan anak asuhnya fokus dan berkonsentrasi penuh agar hasil mengecewakan tidak lagi terulang. Sebab, kekalahan pekan lalu merupakan permainan terburuk Persija selama diasuhnya sejak 2022.

“Persiapannya setelah laga terakhir, semua tahu, kami tidak bermain bagus, permainan terburuk kami, kami latihan dengan baik, kami berkonsentrasi dan fokus untuk laga besok,” kata Doll pada konferensi pers yang dihadiri MNC Portal Indonesia (MPI), Sabtu (19/8/2023).

“Dan mereka (pemain Persija) harus mengubah sesuatu, karena performanya dan mentalitasnya tidak bagus, mereka sadar hal ini juga,” imbuh pria asal Jerman itu.

Doll tidak mau melihat anak asuhnya mengulangi permainan tidak memuaskan seperti saat dikalahkan Madura United. Eks pelatih Borussia Dortmund itu ingin anak asuhnya kembali memainkan gaya sepak bola sesuai keinginannya.