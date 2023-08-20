Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Hasil Frosinone vs Napoli di Liga Italia 2023-2024: Comeback, I Partenopei Menang 3-1

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 20 Agustus 2023 |01:38 WIB
Hasil Frosinone vs Napoli di Liga Italia 2023-2024: <i>Comeback</i>, <i>I Partenopei</i> Menang 3-1
Napoli menang 3-1 atas Frosinone di pekan perdana Liga Italia 2023-2024 (Foto: Reuters/Alberto Lingria)
A
A
A

FROSINONE - Berikut hasil Frosinone vs Napoli di pekan pertama Liga Italia 2023-2024, Minggu (20/8/2023) dini hari WIB. Sang juara bertahan berhasil memulai dengan kemenangan 3-1 di Stadion Benito Stirpe, Frosinone.

Kemenangan itu tidak diraih dengan mudah. Pasalnya, sang jawara Serie B 2022-2023 unggul lebih dulu. Beruntung, I Partenopei mampu comeback dan menang berkat gol-gol Matteo Politano serta brace Victor Osimhen.

Matteo Politano membawa Napoli menyamakan skor 1-1 dengan Frosinone (Foto: Reuters/Alberto Lingria)

Jalannya Pertandingan

Tuan rumah mengejutkan lebih dulu. Aksi Jens Cajuste membuang bola justru mengenai kaki dari Jaime Baez sehingga wasit menunjuk titik putih di menit kelima. Abdou Harroui yang maju sebagai algojo, berhasil menuntaskan tugasnya dengan baik di menit ketujuh.

Usai kebobolan, Napoli langsung tampil trengginas. Mereka mendominasi penguasaan bola untuk mencari gol penyeimbang secepatnya. Hal itu baru terjadi di menit ke-24. Tembakan Piotr Zielinski berhasil diblok, tetapi bola muntah disambar Matteo Politano dengan manis.

Di menit ke-36, Victor Osimhen sempat membobol gawang Stefano Turati. Akan tetapi, wasit mendakwa Jens Cajuste offside dalam proses terjadinya gol. Skor masih 1-1.

Tim tamu benar-benar berbalik unggul di menit ke-42. Kali ini, Osimhen dengan cekatan memanfaatkan umpan tarik Giovanni Di Lorenzo untuk mengubah skor menjadi 2-1. Skor bertahan hingga turun minum.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/47/3017286/bareng-wni-di-italia-jay-idzes-rayakan-promosi-venezia-fc-ke-serie-a-2024-2025-1-2-3-cisss-xQPCofZRxY.jpg
Bareng WNI di Italia, Jay Idzes Rayakan Promosi Venezia FC ke Serie A 2024-2025: 1, 2, 3 Cisss!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016768/harga-pasar-jay-idzes-melonjak-drastis-setelah-antar-venezia-fc-promosi-ke-serie-a-2024-2025-tembus-rp44-miliar-ANV3nFXPAW.jpg
Harga Pasar Jay Idzes Melonjak Drastis Setelah Antar Venezia FC Promosi ke Serie A 2024-2025, Tembus Rp44 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016591/gara-gara-ini-pemain-timnas-indonesia-jay-idzes-takkan-didepak-venezia-fc-jelang-serie-a-2024-2025-9JmRwW3gL2.jpg
Gara-Gara Ini, Pemain Timnas Indonesia Jay Idzes Takkan Didepak Venezia FC Jelang Serie A 2024-2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/47/3015403/hasil-cremonese-vs-venezia-fc-di-leg-i-final-playoff-jay-idzes-dkk-selangkah-lagi-promosi-ke-serie-a-5mXLZV5Z0i.jpg
Hasil Cremonese vs Venezia FC di Leg I Final Playoff: Jay Idzes Dkk Selangkah Lagi Promosi ke Serie A!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/03/11/1651359/jadwal-asean-club-championship-shopee-cup-202526-deretan-laga-panas-tayang-di-vision-bwr.webp
Jadwal ASEAN Club Championship Shopee Cup 2025/26: Deretan Laga Panas Tayang di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/15/marc_marquez.jpg
Marc Marquez Blak-blakan Tidak Ingin Balapan di Indonesia, Ini Penyebabnya
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement