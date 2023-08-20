Hasil Frosinone vs Napoli di Liga Italia 2023-2024: Comeback, I Partenopei Menang 3-1

Napoli menang 3-1 atas Frosinone di pekan perdana Liga Italia 2023-2024 (Foto: Reuters/Alberto Lingria)

FROSINONE - Berikut hasil Frosinone vs Napoli di pekan pertama Liga Italia 2023-2024, Minggu (20/8/2023) dini hari WIB. Sang juara bertahan berhasil memulai dengan kemenangan 3-1 di Stadion Benito Stirpe, Frosinone.

Kemenangan itu tidak diraih dengan mudah. Pasalnya, sang jawara Serie B 2022-2023 unggul lebih dulu. Beruntung, I Partenopei mampu comeback dan menang berkat gol-gol Matteo Politano serta brace Victor Osimhen.

Jalannya Pertandingan

Tuan rumah mengejutkan lebih dulu. Aksi Jens Cajuste membuang bola justru mengenai kaki dari Jaime Baez sehingga wasit menunjuk titik putih di menit kelima. Abdou Harroui yang maju sebagai algojo, berhasil menuntaskan tugasnya dengan baik di menit ketujuh.

Usai kebobolan, Napoli langsung tampil trengginas. Mereka mendominasi penguasaan bola untuk mencari gol penyeimbang secepatnya. Hal itu baru terjadi di menit ke-24. Tembakan Piotr Zielinski berhasil diblok, tetapi bola muntah disambar Matteo Politano dengan manis.

Di menit ke-36, Victor Osimhen sempat membobol gawang Stefano Turati. Akan tetapi, wasit mendakwa Jens Cajuste offside dalam proses terjadinya gol. Skor masih 1-1.

Tim tamu benar-benar berbalik unggul di menit ke-42. Kali ini, Osimhen dengan cekatan memanfaatkan umpan tarik Giovanni Di Lorenzo untuk mengubah skor menjadi 2-1. Skor bertahan hingga turun minum.