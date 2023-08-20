Gara-Gara Ini, Sheikh Jassim Batal Beli Manchester United?

KONGLOMERAT asal Qatar, Sheikh Jassim, kabarnya batal mengakuisisi Manchester United. Salah satu hal yang mencegah Sheikh Jassim untuk mengambil alih adalah sikap dari Keluarga Glazer yang masih enggan melepaskan kepemilikannya.

Rumor penjualan Manchester United telah berembus kencang sejak tahun lalu. Sheikh Jassim dikabarkan sebagai salah satu peminat paling serius untuk mengambil alih klub elite Inggris tersebut.

Namun, setelah hampir setahun, pengambilalihan tak kunjung selesai. Dilansir dari surat kabar Inggris, Mirror, hal ini disebabkan oleh sikap Keluarga Glazer yang masih enggan untuk melepas The Red Devils – julukan Manchester United.

Manchester United telah sukses mendatangkan para pemain top di bursa transfer musim panas ini. Nama-nama seperti Mason Mount, Andre Onana, dan Rasmus Hojlund telah mendarat di Old Trafford.

Dengan memiliki Sheikh Jassim sebagai pemilik baru, tentu akan ada suntikan dana untuk Manchester United. Meski begitu, Keluarga Glazer tak mau melepas kepemilikan Manchester United kepada sang konglomerat asal Qatar.