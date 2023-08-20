Pelatih Masih Bingung Tentukan Status Elkan Baggott di Skuad Utama Ipswich Town

IPSWICH - Pelatih Ipswich Town, Kieran McKenna, bingung dengan situasi Elkan Baggott di skuad. Ia mengakui kehadiran pemain Timnas Indonesia itu sangat penting di skuad. Namun, di sisi lain, sang anak buah butuh tambahan menit bermain.

Situasi Elkan di skuad Ipswich Town masih belum menentu. Pemain kelahiran Bangkok itu belum diturunkan di laga-laga Divisi Championship 2023-2024 (kasta kedua Liga Inggris).

Mulanya, manajemen Ipswich ingin meminjamkan kembali Elkan ke klub lain. Namun, di luar dugaan pemain kelahiran Bangkok itu tampil impresif di laga-laga pramusim.

McKenna menjelaskan status Elkan di skuad The Town adalah pelapis. Akan tetapi, ia juga mengakui pemain berusia 20 tahun itu menunjukkan progress impresif selama sesi latihan. Alhasil, sang pelatih kini dihinggapi kebingungan.

“Tentu saja, Elkan memberi kami perlindungan yang bagus dan opsi di posisi itu saat ini. Seperti yang saya katakan, dia meningkatkan permainan demi permainan,” kata McKenna dilansir TWTD, Minggu (20/8/2023).

"Satu area dalam setiap keputusan yang akan kami ambil terkait masa depan pemain muda adalah kekuatan skuat saat ini,” imbuh eks asisten pelatih di Manchester United itu.