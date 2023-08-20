Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Manchester City vs Newcastle United di Liga Inggris 2023-2024: The Citizens Menangi Duel Sengit 1-0

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 20 Agustus 2023 |04:00 WIB
Hasil Manchester City vs Newcastle United di Liga Inggris 2023-2024: <i>The Citizens</i> Menangi Duel Sengit 1-0
Manchester City menang 1-0 atas Newcastle United di pekan kedua Liga Inggris 2023-2024 (Foto: Reuters/Phil Noble)
A
A
A

MANCHESTER - Berikut hasil Manchester City vs Newcastle United di pekan kedua Liga Inggris 2023-2024, Minggu (20/8/2023) dini hari WIB, di Stadion Etihad. The Citizens berhasil meraih kemenangan tipis 1-0 di laga tersebut.

Gol tunggal Julian Alvarez (30') menjadi pembeda kedua kesebelasan di laga ini. Tiga angka itu membuat Man City kini berada di posisi kedua dengan nilai enam dari dua laga.

Tendangan Julian Alvarez membawa Manchester City unggul 1-0 atas Newcastle United (Foto: Reuters/Ed Sykes)

Jalannya Pertandingan

Laga berjalan sengit sejak menit pertama. Newcastle United tak membiarkan Man City dengan leluasa mengembangkan permainan. Terbukti, tuan rumah seperti buntu karena tidak ada shoot on target hingga 15 menit awal

Sebaliknya, Newcastle beberapa kali sempat mengancam, meski juga tidak sampai membuat Ederson Moraes pontang-panting. Kesabaran Man City akhirnya berbuah di menit ke-30.

Tusukan Phil Foden di sisi kanan, diakhiri dengan umpan matang untuk Alvarez. Sekali kontrol, striker asal Argentina itu melepas tembakan yang tidak mampu dihalau Nick Pope. Itu merupakan tendangan tepat sasaran pertama bagi tuan rumah.

Unggul satu gol, Man City kian beringas. Foden kembali melepas umpan matang untuk Erling Haaland di menit ke-41. Namun, eksekusi pemain asal Norwegia itu malah melenceng. Skor 1-0 pun bertahan hingga turun minum.

Halaman:
1 2
      
