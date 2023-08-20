Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Babak Pertama Tottenham Hotspur vs Manchester United di Liga Inggris 2023-2024: Banyak Peluang, Laga Masih 0-0

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 20 Agustus 2023 |00:18 WIB
Peluang Marcus Rashford gagal berbuah gol sehingga laga Tottenham Hotspur vs Manchester United masih 0-0 di babak pertama (Foto: Premier League)
LONDON - Berikut hasil babak pertama laga Tottenham Hotspur vs Manchester United di pekan kedua Liga Inggris 2023-2024, Minggu (20/8/2023) dini hari WIB, di Stadion Tottenham Hotspur, London. Banyak peluang tercipta, tetapi skor masih 0-0.

Duel berjalan seru meski tak ada gol tercipta. Man United tercatat memiliki lebih banyak peluang gol dan menguasai pertandingan, sedangkan Tottenham baru bisa mengembangkan permainan di penghujung laga.

Duel sengit terjadi di laga Tottenham Hotspur vs Manchester United (Foto: Reuters/Tony Obrien)

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Iblis Merah berusaha menyengat sejak awal. Antony sudah mengancam di menit ketiga, tetapi tembakannya dari dalam kotak penalti masih melambung. Dua menit kemudian giliran tembakan mendatar Alejandro Garnacho ditangkap dengan mudah oleh Guglielmo Vicario.

Menit ke-13, sepakan Marcus Rashford dari jarak dekat di dalam kotak penalti masih bisa ditepis Vicario. Spurs baru bisa mengancam di menit ke-25, sayangnya tembakan Dejan Kulusevksi masih terlalu lemah dan mudah diamankan Andre Onana.

Lima menit berselang, Destiny Udogie mendapat peluang di dalam kotak penalti. Akan tetapi, Onana bereaksi dengan brilian untuk menepisnya. Peluang emas di menit ke-37 bagi Bruno Fernandes. Namun, sundulannya malah melambung meski dalam posisi bebas.

Menit 40, giliran Spurs mendapat dua peluang bagus. Tembakan Pedro Porro menghantam mistar, lalu umpan silang Pape Matar Sarr membentur kaki Lisandro Martinez, berbelok arah, dan menghantam tiang. Peluang Kulusevski di menit ke-44 juga bisa ditangkap sehingga skor 0-0 menutup babak pertama.

