Klasemen Grup A Piala AFF U-23 2023 di Matchday Kedua: Timnas Thailand U-23 Tendang Kamboja U-23 dari Posisi Puncak!

Berikut klasemen sementara Grup A di matchday kedua. (Foto: Instagram/@ffc_official_ig)

KLASEMEN Grup A Piala AFF U-23 2023 di matchday kedua sudah dirilis. Timnas Thailand U-23 pun kini bertengger di puncak klasemen.

Ya, ajang Piala AFF U-23 2023 terus berlanjut. Di matchday kedua Grup A, ada dua laga seru yang tersaji. Hasil manis pun didapat sejumlah tim, termasuk Timnas Thailand U-23.

Skuad Gajah Perang Muda -julukan Timnas Thailand U-23- sukses meraih kemenangan atas Brunei U-23 di matchday kedua. Berlaga di PTT Stadium, Rayong, Thailand, Sabtu (19/8/2023) malam WIB, Timnas Thailand U-23 menang besar dengan skor 3-0.

Gol Thailand U-23 dicetak oleh Varintorn Watcharapringam (15’), Pattara Soimalai (20’), dan Chiraphong Rangsongkham (66’). Sementara Brunei U-23, mereka tak bisa membalas satu pun gol di sepanjang laga ini.

Kemenangan itu pun membawa Thailand U-23 melejit ke puncak klasemen sementara Grup A. Mereka sudah meraih 6 poin dari 2 laga yang telah dijalani di Grup A.

Dengan begitu, Thailand U-23 menggeser posisi Kamboja U-23 yang sebelumnya memimpin klasemen Grup A. Kamboja U-23 kini ada di urutan kedua dengan perolehan 4 poin.