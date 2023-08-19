Syafril Nasution: Timnas Futsal Indonesia Target Masuk 4 Besar dan Lolos Piala Dunia

Wakil Ketua Umum FFI, Syafril Nasution, menyebut Timnas Futsal Indonesia ditargetkan lolos empat besar di Piala Asia Futsal 2024 (Foto: MPI/Eka Setiawan)

SEMARANG - Wakil Ketua Umum FFI, Syafril Nasution, menyebut Timnas Futsal Indonesia ditargetkan masuk empat besar di Piala Asia Futsal 2024. Dengan demikian, anak asuh Marcos Sorato bisa menembus Piala Dunia Futsal 2024.

Hal itu diungkapkan saat memberikan bola imane untuk pembinaan dan pengembangan futsal di wilayah Semarang dan sekitarnya. Hadiah itu diberikan kepada Asosiasi Futsal Kota/Kabupaten (AFK), Sabtu (19/8/2023).

Mereka yang menerima adalah AFK Kota Semarang, AFK Kabupaten Semarang, AFK Kota Salatiga dan AFK Kabupaten Kendal. Masing-masing AFK itu diberikan sebanyak 25 bola imane.

“Federasi Futsal Indonesia melaksanakan turnamen perang bintang baik putri maupun putra, nantinya bibit-bibit pemain kita masukkan dalam timnas yang akan bertanding AFC, Oktober kualifikasi dan April nanti finalnya,” kata Syafril di GOR Jatidiri Semarang, Sabtu (19/8/2023).

Menghadapi laga internasional nanti, pemusatan latihan digelar di Surabaya mulai 22 Agustus. Syafril menegaskan, Timnas Futsal Indonesia ditargetkan lolos dari Kualifikasi Piala Asia Futsal 2024, dan menembus empat besar di putaran final.