HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Piala Malaysia 2023: Assist Saddil Ramdani Bawa Sabah FC Tembus Perempatfinal!

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |21:30 WIB
Hasil Piala Malaysia 2023: <i>Assist</i> Saddil Ramdani Bawa Sabah FC Tembus Perempatfinal!
Saddil Ramdani sukses membawa Sabah FC menembus perempatfinal Piala Malaysia 2023 (Foto: Instagram/@saddilramdanii)
A
A
A

SABAH – Assist Saddil Ramdani mengantar Sabah FC lolos ke perempatfinal Piala Malaysia 2023. Pada laga leg II 16 besar Piala Malaysia 2023 itu, Sabah FC bermain 1-1 dengan Kuching City FC di Stadion Likas, Sabah, Malaysia.

Hasil itu membuat Sabah FC unggul agregat 4-1 atas Kuching City FC. Sebab, di leg pertama, anak asuh Ong Kim Swee berhasil menang telak 3-0 atas tuan rumah.

Saddil Ramdani

Jalannya Pertandingan

Sabah FC mendominasi jalannya permainan. Sementara Kuching City FC yang diasuh eks pelatih Persikabo 1973, Aidil Sharin Sahak, terus terkurung di area pertahanan sendiri.

Gol yang ditunggu-tunggu Sabah akhirnya tiba ketika wasit memberikan hadiah eksekusi tendangan bebas. Saddil Ramdani menjadi eksekutor dan melepaskan umpan ke kotak penalti.

Umpan Saddil langsung ditanduk oleh Rizal Ghazali. Penjaga gawang Kuching City FC pun tak berkutik menghadapi tandukan Rizal Ghazali, Sabah pun unggul 1-0.

Setelah tertinggal, Kuching City FC berinisiatif tampil lebih terbuka. Namun tidak ada gol tambahan tercipta hingga babak pertama usai.

Kuching City FC menampilkan serangan dengan bola-bola panjang di babak kedua. Namun tidak ada satu pun yang berbuah gol.

Telusuri berita bola lainnya
