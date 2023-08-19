Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Perang Bintang Liga Futsal Profesional 2023: Duel All Stars Women A vs All Star Women B Berakhir 0-0

Eka Setiawan , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |20:56 WIB
Hasil Perang Bintang Liga Futsal Profesional 2023: Duel All Stars Women A vs All Star Women B Berakhir 0-0
Perang Bintang Liga Futsal Profesional 2023 digelar di Semarang. (Foto: Eka Setiawan/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

HASIL Perang Bintang Liga Futsal Profesional 2023 akan diulas dalam artikel ini. Duel All Stars Women A vs All Star Women B pun berakhir imbang 0-0.

Perang Bintang Liga Futsal Profesional 2023 digelar di GOR Jatidiri Semarang, Sabtu (19/8/2023). Para pemain putri terbaik Indonesia dibagi menjadi 2 tim.

Perang Bintang Liga Futsal Profesional 2023

Tim All Stars Women A diisi oleh Citra Adisti (Kebumen United), Nurhalimah (Muara Enim), Novita Murni (Pusaka Angels), Maulina Novrianti (Muara Enim), Dhea Febriana (Netic FC), Anggi Puspita Sari (Kebumen United), Fitria Hilda (Pusaka Angels), lalu Aulia Nur Hikmatin (Kebumen United).

Kemudian, ada juga Serli Oktavia (Kebumen United), Sopia (Pusaka Angels), Runi Susila Oktari (Muara Enim), Rani Mulyasari (Muara Enim), Febriana K (Kebumen United), dan Agnes Matulapewa (Netic FC) di tim All Stars Women A.

Sementara itu, tim All Stars Women B dihuni oleh Diyana Herlina (Pusaka Angels), Sella Salsadila (Kebumen United), Suciana Yuliani (Muara Enim), Diah Tri (Pusaka Angels), Lestari Dewi (Muara Enim), Alya Ananda (Kebumen United), Dinar Kartika (Pusaka Angels), serta Nisma Francida (Pusaka Angels).

Kemudian, ada juga Anissa Raihan Zahra (Muara Enim), Anisa Nurul Inayah (Pusaka Angels), Pani Tri (Muara Enim), Fitri Rosdiana (Pusaka Angels), Inayati (Kebumen United), dan Tantri Andani (Pusaka Angels) di All Stars Women B.

Halaman:
1 2
      
