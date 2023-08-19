Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Perang Bintang Liga Futsal Profesional 2023: All Stars B Menang Tipis 5-4 atas All Star A!

Eka Setiawan , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |19:57 WIB
Perang Bintang Liga Futsal Profesional 2023: All Stars B Menang Tipis 5-4 atas All Star A!
Perang Bintang Liga Futsal Profesional 2023 digelar di Semarang. (Foto: Eka Setiawan/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

HASIL Perang Bintang Liga Futsal Profesional 2023 sudah diketahui. Tim All Stars B pun sukses meraih kemenangan tipis dengan skor 5-4 atas All Star A.

Laga Perang Bintang Liga Futsal Profesional 2023 digelar di GOR Jatidiri Semarang, Sabtu (19/8/2023). Tim All Stars A dan B diisi para pemain terbaik dari masing-masing tim yang berlaga di Liga Futsal Profesioanl.

Perang Bintang Liga Futsal Profesional 2023

All Star A diisi oleh Muhammad Al Bagir (Black Steel Papua), Ahmad Habibi (Bintang Timur Surabaya), Ardiansyah Nur (Black Steel Papua), Dewa Rizki (Cosmo JNE), Dias Riansyah (Kancil WHW Pontianak), Ardiansyah Runtuboy (Bintang Timur Surabaya), Firman Adriansyah (Bintang Timur Surabaya), M Iqbal Iskandar (Bintang Timur Surabaya), Filippo Inzaghi (Cosmo JNE), Samuel Amos (Black Steel Papua), Guntur Ariwibowo (Black Steel Papua), Subhan Faidasa (Pendekar United), Evan Soumilena (Black Steel Papua) dan Syahidansyah Lubis (Fafage Banua).

Sementara itu, All Star B dihuni oleh Muhammad Nizar (Kancil WHW Pontianak), M. Nazil Purnama (Bintang Timur Surabaya), Rio Pangestu (Bintang Timur Surabaya), Sunny Rizki (Bintang Timur Surabaya), Randy Satria (IPC Pelindo Jakarta), Sauqy Saud (Bintang Timur Surabaya), Bambang Bayu Saptaji (Pendekar United), Wendy Brian Ick (Black Steel Papua), Reza Gunawan (Cosmo JNE), Reza Yamani (Cosmo JNE), M. Agung Pandega (Pendekar United), Samuel Eko (Bintang Timur Surabaya), M Fajriyan (Kancil WHW Pontianak), Caisar Octavianus (IPC Pelindo Jakarta).

Halaman:
1 2
      
