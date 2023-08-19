Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pemanggilan Pemain Timnas Indonesia U-23 Jadi Polemik, Suporter Dukung Penuh Klub Prioritaskan Timnas Indonesia: Demi Merah Putih!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |19:33 WIB
Pemanggilan Pemain Timnas Indonesia U-23 Jadi Polemik, Suporter Dukung Penuh Klub Prioritaskan Timnas Indonesia: Demi Merah Putih!
Rizky Ridho tak ikut membela Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023. (Foto: PSSI)
JAKARTA – Perwakilan kelompok suporter klub Liga 1 turut mengomentari pemanggilan pemain Timnas Indonesia U-23 ke Piala AFF U-23 2023 yang berujung menjadi polemik. Dukungan pun diberikan kepada PSSI dalam langkah pemainggilan pemain ke Timnas Indonesia U-23.

Kelompok suporter mendukung langkah tersebut karena ini semua demi Merah Putih. Klub di Liga 1 pun dinilai perlu memprioritaskan Timnas Indonesia.

Rizky Ridho

Presiden kelompok suporter PSM Makassar Macz Man, Ocha Halim, menegaskan bahwa suporter akan ikut bergerak paling depan dalam mendukung Merah Putih. Karena menurutnya, saat Timnas Indonesia memanggil, baju klub mesti ditanggalkan demi Merah Putih.

“Saya selalu bilang bahwa timnas itu adalah Indonesia kita. Jadi siapa pun kalau dipanggil, wajib hukumnya untuk datang. Karena itu adalah sebagai nama besar bangsa Indonesia yang tercinta," kata Ocha Alim di Jakarta, Sabtu (19/8/2023).

Senada dengan Ocha, perwakilan suporter Persira Tangerang juga mendukung penuh langkah PSSI memanggil pemain ke Timnas Indonesia. Founder North Legion Persita, Muhammad Olga, menilai seluruh suporter klub ingin melihat timnas berprestasi. Dia pun mengapresiasi PSSI yang mau mendengar kritik dan masukan suporter soal Timnas Indonesia.

“Kita mengapresiasi Pak Erick Thohir mau menjelaskan dan mendengar langsung dari suporter,” ujar Olga.

Halaman:
1 2
      
