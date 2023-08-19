Klasemen Sementara Grup A Piala AFF U-23 2023 Kelar Laga Timnas Kamboja U-23 vs Myanmar U-23: Angkor Warriors Muda Cuma Tambah 1 Poin, Timnas Indonesia U-23 Jaga Kans ke Semifinal!

Berikut klasemen sementara Grup A usai laga Timnas Kamboja U-23 vs Myanmar U-23. (Foto: Instagram/@ffc_official_ig)

KLASEMEN sementara Grup A Piala AFF U-23 2023 kelar laga Timnas Kamboja U-23 vs Myanmar U-23 di Piala AFF U-23 2023 akan diulas dalam artikel ini. Angkor Warriors Muda -julukan Timnas Kamboja U-23- pun hanya bisa menambah satu poin dari laga kontra Myanmar U-23.

Meski begitu, Kamboja U-23 masih menduduki puncak klasemen sementara Grup A. Mereka kini total sudah meraih 4 poin di Piala AFF U-23 2023.

Ya, duel seru tersaji dalam pertemuan Timnas Kamboja U-23 vs Myanmar U-23 di matchday kedua Grup B. Laga itu digelar di PTT Stadium, Rayong, Thailand, pada Sabtu (19/8/2023) malam WIB.

Hasilnya, Kamboja U-23 vs Myanmar U-23 harus puas berbagi poin. Pasalnya, laga itu berakhir dengan skor imbang 1-1.

Kamboja U-23 membuka keunggulan lebih dahulu dalam laga ini. Mereka menjebol gawang lawan di menit ke-12 lewat aksi Kong Lyhour.

Tetapi, Myanmar U-23 bisa menayamakan kedudukan jelang akhir laga babak kedua. Tepatnya di menit ke-89, Khun Kyaw Zin mencetak gol. Laga pun akhirnya rampung dengan skor 1-1.

Hasil ini membuat Kamboja U-23 masih bertengger di puncak klasemen sementara Grup A dengan raihan 4 poin dari dua laga yang telah dijalani. Sementara itu, posisi kedua di klasemen sementara Grup A masih diisi oleh tuan rumah, Thailand U-23, dengan 3 poin dari 1 laga yang baru dijalani.

Selanjutnya, ada Myanmar U-23 di urutan ketiga dengan koleksi 1 poin dari 2 laga yang telah dilakoni. Terakhir, di dasar klasemen, ada Brunei Darussalam U-23 dengan 0 poin dari 1 laga yang telah dijalani.

Hasil laga Timnas Kamboja U-23 vs Myanmar U-23 pun turut mempengaruhi nasib Timnas Indonesia U-23. Dengan laga berakhir imbang 1-1, asa Timnas Indonesia U-23 untuk lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2023 pun terus terjaga dan bahkan kian besar.